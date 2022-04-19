〈美股盤後〉十年期美債殖利率飆升 推特大漲逾7% 三大指數微幅收黑

油價和天然氣週一 (18 日) 飆升凸顯通膨風險，十年期美債殖利率一度達到 2.884%，金融股表現強勁，但大型科技股漲幅受到抑制，美銀最新財報優於預期，推特大漲逾 7%，標普、那指和道瓊在交投清淡中微幅收黑，費半漲逾 1.88%。

政經消息方面，本週財報季仍將是華爾街關注焦點，聯合航空、美國運通、Netflix 和特斯拉等公司都將公布最新財報，上週摩根士丹利、摩根大通和高盛等銀行公布喜憂參半的財報，同時警告通膨和烏俄危機導致近期不確定性。

根據 FactSet 的數據，到目前為止，大約 7% 的標普成分股已公布第一季財報，其中 77% 公司每股純益 (EPS) 優於分析師預期。

高盛最新研究報告指出，美國經濟在未來 2 年內衰退的可能性為 35%，聯準會要達成所謂的「軟著陸」也許很難。從歷史來看，美國職缺數和求職人數的差距大幅縮小，只發生在經濟衰退時，因此聯準會很難在不導致經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策以抑制通膨。

烏俄戰爭持續，俄軍對烏東斯洛波占斯基 (Slobozhansky) 和頓內次克 (Donetsk) 戰區火力猛攻，俄羅斯總統普丁表示，西方對俄發動的經濟閃電戰已失敗，俄國承受前所未有的壓力。烏克蘭總統澤倫斯基烏克蘭不會為了結束和俄羅斯的戰爭而放棄東部的領土，他此前發布談判的最後通牒，即一旦遭圍困城市馬立波 (Mariupol) 的最後一批烏軍陣亡，將取消與俄國的和談。

世界銀行以烏克蘭戰爭為由，將 2022 年全球經濟增長預期從 4.1% 下調至 3.2%。烏克蘭總統澤倫斯基與國際貨幣基金 (IMF) 喬治艾娃週一通話，討論烏克蘭財政穩定和戰後重建議題。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.04 億例，死亡數突破 619 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週一 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、金融和非必需板塊領漲，醫療保健、必需消費品和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨弱。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.13%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.75%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.71%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.25%。

道瓊成分股漲跌不一。Honeywell (HON-US) 下跌 1.6%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.07%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.42%；高盛 (GS-US) 上漲 2.56%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.86%；

費半成分股幾乎全漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.47%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.76%；AMD (AMD-US) 漲 0.89%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.45%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.67%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 大漲 7.48% 至每股 48.45 美元。市場傳出風險投資公司 Apollo Global 可能提供馬斯克或其他競購者收購推特的融資。此前，推特董事會採取「毒丸」(Poison Pill) 計畫，即限期股東權利計畫，阻止電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克收購公司。

Apollo Global 可能提供馬斯克或其他競購者收購推特的融資 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.96% 至每股 1,004.29 美元。被列入上海市的復工重點企業「白名單」後，特斯拉「上海超級工廠」傳週一復工，不過特斯拉內部人員回應，目前還在準備中。德媒週一報導，特斯拉「柏林超級工廠」目前每週量產 350 輛 Model Y，目標 4 月底將產能提高到每週 1,000 輛，今年年產量為 3 萬輛汽車。

中國網路叫車龍頭「滴滴出行」上週末公布 2021 年第四季財報，上季營收年減近 13%，並計劃於 5 月 23 日召開臨時股東會，就公司的美國存託股票自紐約證券交易所下市進行表決。滴滴 ADR (DIDI-US) 暴跌 18.29% 至每股 2.01 美元。

美國銀行 (BAC-US) 上漲 3.41% 至每股 38.85 美元。美銀週一公布第一季淨利為 70.7 億美元，每股純益 80 美分，超過華爾街的預期。

經濟數據

美國 4 月 NAHB 房市指數報 77，預期 77，前值 79

華爾街分析

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「週一最大的擔憂是 10 年期美債拋售持續。烏俄方面沒有新進展，通膨方面也沒有什麼新鮮事，預計聯準會將在下次會議上升息 50 個基點。真正的問題是，債市在幹嘛？」

Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 稱，債券市場的波動性實在太高，令那些原本會利用近期長期債券殖利率上升獲利的投資人離場觀望，在波動性減弱之前，預計大型科技股和股市中估值最高的成長股將持續承壓。」

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「這個復活節週一成交量清淡，許多歐洲市場休市，有很多家庭在度假。在此環境下，市場波動相對更放大。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主