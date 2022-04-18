〈財報〉信貸質量優 美國銀行第1季獲利超過預期

美國銀行 (BAC-US) 周一 (18 日) 公布第 1 季淨利為 70.7 億美元，每股獲利 80 美分，超過華爾街的預期。

這家全美第二大銀行在此期間的營收為 245.5 億美元。其扣除利息支出的收入為 232.3 億美元，也高於華爾街的預測。

自今年年初以來，美國銀行股價下跌 16%，而同期標準普爾 500 指數下跌近 8%。該股在過去 12 個月內下跌 3%。

美國銀行第 1 季主要業績數字如下：

●獲利：每股 80 美分，而 Refinitiv 估計為每股 75 美分。

●營收 233.3 億美元，而預期為 232 億美元

美國銀行的業績得益於其借款人的信貸質量優於預期。該行本季的淨沖銷額為 3.92 億美元，不到 StreetAccount 估計的 8.487 億美元的一半，同比下降 52%。

在 CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 領導下，美國銀行在利率上升和貸款成長反彈有望提高營收方面如魚得水。但今年銀行股受到重創，因為人們擔心通膨上升將可能會引發經濟衰退，從而導致更高的違約率。

雖然本季相較於長期利率的走升，短期利率上升幅度更大，而殖利率曲線平坦化或在某些情況下倒掛，更引發了對未來經濟放緩的擔憂。

摩根大通 (JPM-US) 上周發布財報表示獲利下滑，因與俄羅斯制裁相關的虧損，並為未來的貸款損失提撥資金。高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 和花旗集團 (C-US) 的財報都受惠於強於預期的交易；而富國銀行 (WFC-US) 則因房貸放貸下降而未能實現收入目標。