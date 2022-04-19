〈美股熱門股〉推特祭「毒丸」擋馬斯克敵意收購 盤中漲逾4%

社群媒體平台推特（Twitter）祭出所謂毒丸防禦措施，阻止特斯拉執行長馬斯克以每股 54.2 美元價格收購並將該公司私有化的舉措，消息激勵推特周一（18 日）盤中股價漲逾 4%。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價漲 4.24%，每股暫報 46.99 美元。

推特周一提交的一份文件證實上周提出的毒丸防禦策略，該策略允許推特發行新股，除了馬斯克以外的所有股東都可以用折扣價格購買。文件顯示，如果任何個人或實體在未經董事會批准的情況下收購該公司超過 15% 的股份，將被處以「重大罰款」。馬斯克目前持有推特 9.2% 股票。

文件寫道，董事會通過權利協議，以保護股東免受強制性或其他不公平的收購策略影響。據知情人士透露，推特使用毒丸防禦策略是為爭取時間，以便拿出符合股東利益的最佳計畫。

知情人士也稱，推特也一直吸引其他各方收購興趣，其中包括專注技術的私募股權公司 Thoma Bravo LLC。

不過同樣擁有推特大量股票的私募股權公司 Silver Lake 與馬斯克互有關連，可能成為合作夥伴，但目前不清楚前者興趣。

此外，有分析師認為，馬斯克可能會與甲骨文 (ORCL-US) 公司合作，因為該公司創辦人艾里森（Larry Ellison）是特斯拉董事會成員，而先前甲骨文也曾對另一家社群媒體公司 TikTok 表露興趣。

馬斯克先前回應，如果收購提議被拒絕，將重新評估自己在推特的股票。上周末馬斯克在推特上表示，推特董事會的經濟利益與股東並不一致，他回覆一則有關董事會成員的持股情況的推文時表示，隨著前任執行長多西（Jack Dorsey）的離開，董事會整體幾乎沒有持股。

馬斯克周一在推特上抨擊推特董事會，稱如果收購成功，將不會支付董事會成員薪資，每年可以省下 300 萬美元。

富國證券分析師 Brian Fitzgerald 表示，推特董事會處境艱難，馬斯克的出價是否有效仍不確定，要接受低於 52 周股價高點約每股 73 美元的出價很難。

自上周提出收購要約以來，馬斯克對該公司的估值為 430 億美元，他一直在自己的推特上積極發文，似乎是在通過社群媒體活動來影響公眾輿論，使其支持自己的收購。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 0.86%，每股暫報 993.42 美元。