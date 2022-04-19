美股重點新聞摘要2022年04月19日

今日操盤前瞻

澳洲央行貨幣政策會議

美股財報：嬌生

Fed 大幅升息前景推升美債殖利率 美元創兩年新高

10 年期美債殖利率升逾三年新高之際，美元兌一籃子主要貨幣周一 (18 日) 同步走揚，攀抵兩年高位，投資人持續為聯準會 (Fed) 多次升息兩碼做準備。閱讀全文...

5G 需求不振 面臨諸多利空 瑞穗調降 4 支晶片股目標價

瑞穗分析師帕克許 (Vijay Rakesh) 周一 (18 日) 宣布調降多支晶片股目標價，理由是整體產業面臨諸多不利因素，包括 5G 需求疲軟。閱讀全文...

Rivian 執行長示警 電動車用電池短缺迫在眉睫

電動車新創公司 Rivian 執行長 RJ Scaringe 警告，大部分車用電池供應鏈尚未建成，可能很快就會面臨電池短缺問題，將對計畫在未來幾年銷售數千萬輛的電動車產業構成挑戰。閱讀全文...

郭明錤：廣達優先恢復蘋果 MacBook 產線 再來是特斯拉

天風證券知名分析師郭明錤週一 (18 日) 推文表示，廣達 (2382-TW) 上海廠將優先恢復蘋果 (AAPL-US) 的 MacBook 產線，再來是特斯拉 (TSLA-US) 車載配件產線。閱讀全文...

阿波羅基金擬金援對推特的收購交易 不排除與馬斯克合作

華爾街日報 (WSJ)、CNBC 等多家外媒報導，阿波羅全球管理公司 (APO-US) 考慮參與競購推特 (TWTR-US) 的過程，以股權或融資方式，支持任何可能的收購要約。閱讀全文...