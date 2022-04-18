鉅亨美股雷達：本週市場關注科技股財報 美銀Q1獲利超過預期

美股重要看點：

本週科技股財報來臨，包含科技巨頭 Netflix(NFLX-US) 與電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US) 等都將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.837%，美股期貨週一 (18 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨漲跌 0.23%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 預估，未來 1 年美國經濟陷入衰退的機率為 15%，未來 2 年陷入衰退的機率為 35%。他表示，美國自從二戰以來，總共經歷 14 次貨幣政策緊縮週期，其中 11 次經濟在 2 年內陷入衰退，而近期較常出現的是軟著陸。

投資人繼續評估通膨壓力。美國人口普查局上周報告，3 月零售銷售成長 0.5%，略低於預期的 0.6%。最大的銷售驅動力來自加油站。美國勞工統計局周三 (13 日) 報告，追踪批發商支付價格的 3 月生產者物價指數 (PPI) 較上年同月上漲 11.2%，為 2010 年以來的最大漲幅。

投資者也繼續關注俄烏戰爭的發展。烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 周日 (17 日) 表示，在南部港口馬里烏波爾的剩餘烏克蘭軍隊仍在繼續戰鬥，無視俄羅斯投降的要求。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 NAHA 房市指數，預估 77，前值 79

重要個股動態：

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表明，特斯拉未來將不再為新車提供旅充，跟進蘋果 (AAPL-US) 以環保為由不提供充電器的趨勢，消費者需另外購買。

馬斯克週日 (17 日) 在推特上表示，從使用者統計數據來看，特斯拉車主使用旅充的機率非常低，看起來很浪費，因此將不再為每輛新車提供旅充。不過，特斯拉將調低旅充的單獨售價至 200 美元，同時附上更多不同型式的插頭轉接器。

從特斯拉官網上來看，目前第 2 代旅充的售價為 275 美元，其中含有旅充座以及標準 110 伏特家用插座轉接器，不過其他型式的插座轉接器需自行另購。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國銀行 (BAC-US) 周一 (18 日) 公布第 1 季淨利為 70.7 億美元，每股獲利 80 美分，超過華爾街的預期。

這家全美第二大銀行在此期間的營收為 245.5 億美元。其扣除利息支出的收入為 232.3 億美元，也高於華爾街的預測。

自今年年初以來，美國銀行股價下跌 16%，而同期標準普爾 500 指數下跌近 8%。該股在過去 12 個月內下跌 3%。