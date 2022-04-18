〈美股早盤〉美債殖利率持續攀升 市場注意Fed升息動向 美股漲跌互現

美債殖利率持續走揚，投資人仍關心聯準會（Fed）升息消息，Fed 為對抗通膨而加快收緊貨幣政策，市場擔憂可能加速經濟衰退的到來，此外，俄烏戰爭持續強化市場避險情緒，以及進一步加劇高漲的通膨，美股周一（18 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌 0.22%，標普 500 指數漲 0.23%，費城半導體指數漲 0.5%。

國際油價方面，利比亞西部的 Sharara 油田由於抗議者聚集要求總理 Abdul Hamid Dbeibah 下台，所以暫時關閉油田。有知情人士表示，利比亞產量每天減少 53.5 桶，而且勢必會進一步下降。

截稿前，5 月到期的西德州原油期貨上漲 0.94%，至每桶 107.96 美元，6 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.95%，至每桶 112.76 美元。

由於避險需求推升了避險資產，推動黃金一度漲至一個月高點並提振美元。截稿前黃金期貨價格上漲 0.97% 至每盎司美元 1,994，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數（DXY）升 0.27%，至 100.6。

加密貨幣方面，比特幣周一稍早一度跌破 3.8 萬美元。根據 Glassnode 數據統計，主要交易所 Coinbase、Bitfinex、Kraken 和 Bitstamp 的比特幣 30 天累計移動平均交易量處於 2021 年 8 月以來的最低水準，過去一個月內，這些交易所的比特幣日均交易量略高於 10 億美元，較去年 5 月的日均交易量 25.7 億美元同比下滑了將近 60%。

Genesis Global Trading 市場主管 Noelle Acheson 認為，一方面，聯準會（Fed）收緊貨幣政策導致市場流動性減少，另一方面，較高的利率增加投資比特幣等非權益類資產的機會成本，這意味著投資成本上升，但潛在回報率在下降。

數據也顯示，投資人對比特幣的興趣很清淡，持有比特幣的用戶數沒有太多增長。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣報 39,436 美元，24 小時內下跌 2.9%。

政經消息方面，烏克蘭官員表示，東南部大城與戰略重鎮馬里烏波爾殘存的烏克蘭守軍已被俄軍包圍，不過尚未投降交出這個具有重要戰略意義的港口城市。

此外，烏克蘭官員本周將在華盛頓參加國際貨幣基金（IFM）與世界銀行（World Bank）的會議，尋求金融支持。

截至台北時間周一（18 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 早盤大跌 20.73%，至每股 1.95 美元

網約車平台巨頭「滴滴出行」上周末公布 2021 年第四季財報，上季營收年減近 13%，並計劃於 5 月 23 日召開臨時股東會表決下市。滴滴也表示，在下市完成前，公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

據滴滴公布財報顯示，去年全年營收報人民幣 1,738.27 億元，年增 22.68%，第四季營收較去年同期減少 12.7%，報人民幣 407.77 億元。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 0.93%，至每股 44.66 美元

推特董事會採取「毒丸」（Poison Pill）計畫，即限期股東權利計畫，阻止電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克收購公司。這代表若有任何個人或團體未經董事會批准獲得推特至少 15% 股份，其他股東將被允許折價購買股份，從而稀釋惡意收購方的所有權利益。該計畫預計於 2023 年 4 月 14 日到期。

Nektar Therapeutics(NKTR-US) 早盤暴跌 37.66%，至每股 3.84 美元

生物製藥公司 Nektar Therapeutics 停止所有涉及其關鍵抗癌藥物的臨床試驗，主因是在多項研究中始終沒有得到預期的結果，該股盤前股價一度暴跌 24.4%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Modular Asset Management 創始人 Jimmy Lim 表示，周一美國公債價格暴跌令人意外，因為殖利率已攀升至對養老基金和外國政府等長期投資人具吸引力的水準。

OCBC Bank 利率策略分析師 Frances Cheung 表示，投資人認為 Fed 在應對通膨方面「落後於形」，投資人預估 Fed 將在 5、6 月兩次的貨幣政策上分別升息 2 碼。

Nikko Asset Management 資深投資組合經理 Eric Khaw 表示，投資者仍擔心中國經濟受到長期的封鎖與供應鏈中斷影響，並稱中國正面臨全球金融危機以來嚴重的經濟挑戰之一，主要是該國祭出清零政策。