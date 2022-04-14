紐約Fed行長：在5月升息50個基點是「非常合理的選項」

紐約聯邦儲備銀行 (Fed) 行長威廉斯 (John Williams) 周四 (14 日) 表示，Fed 應合理考慮在 5 月的下次會議上將利率提高 0.5 個百分點。他的談話進一步表明，即使 Fed 最保守的決策者也在考慮以更大的幅度升息。

威廉斯在接受彭博電視採訪時說，「我認為這是一個非常合理的選擇。」「我的確認為，從貨幣政策的角度來看，加快向更正常的聯邦基金利率水平邁進，並推進資產負債表縮減計劃是很合理的。」

Fed 上次政策會議記錄顯示，雖 3 月宣布 3 年來首次升息，但俄羅斯入侵烏克蘭帶來的不確定性，使升息幅度無法超過 0.25 個百分點。

現在看來，在經濟持續強勁的背景下，需要更緊迫地採取行動遏制通膨已經取代了前者考量。周二 (12 日) 的數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 8.5%，為 1981 年底以來的最大年度漲幅。

威廉斯說，「我們需要達到一個更加中性或正常水平的聯邦基金利率」，不過這是否會是在今年年底或確切何時，將取決於數據。他並補充說，Fed 應將「實質」利率在明年之前帶回正常水平；實質利率是指名四借貸成本減去預期通貨膨脹率。

他說，Fed 需要消除經濟中的「泡沫」，但在此同時還是可以繼續推動經濟「軟著陸」。