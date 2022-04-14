中國貨車司機「人在冏途」 每天運貨像「撞大運」

中國疫情爆發後，如何在防疫之際，做好保障供應，成為擺在各地政府和交通運輸部門面前的一道難題，這不僅僅涉及上海數千萬人的生活物資，也決定企業是否能在閉環中繼續運作。

中國公路交通承擔全社會 70% 以上貨運量，是支撐經濟社會發展的「大動脈」，但近期受疫情影響，很多貨車駕駛人員拉的貨物堵在跨省公路上。

第一財經報導，一家位於上海嘉定安亭的跨國汽車供應鏈企業負責人說：「因為疫情管控原因，大量外地車輛拿不到進上海的通行證，我們就安排一些運輸車輛到進上海的高速公路上去接應，但是每天接貨都像是『撞大運』，因為很可能發過來的好幾車貨，一車也運不到。」

這位企業負責人表示，這些從外省拉過來的貨之所以運不到，原因是一路上貨車會面臨多次攔截，「很多地方都設了道路關卡，要求核酸，要等結果出來才可以放行通過，這就耽誤了時間，我們經常派好車輛去接，結果空手而歸」。

這些風險都由企業承擔。這位企業負責人無奈地說：「運費已經是其次考慮的了問題了，每天都是好幾千的在漲，現在的運價是我們合同價的 10-15 倍，有些地方甚至 20 倍以上，每天還在漲，關鍵是這些錢最後還都打了水漂。」

目前全國各地提出各種花式政策，層層加碼，違規設置防疫檢查點，擅自阻斷運輸通道。

這些規定除了出示通行證、綠碼、行程碼、24 小時核酸報告，還包括提前申請各種當地碼，以及貼封條、不讓司機下車。很多貨車駕駛人員辦了通行證，但仍不能下高速公司，通行證形同虛設，各地互不承認。

這位企業負責人並表示，現在政策「一天三變」，每天各地交通通告上百條。他說：「長三角地區的道路和高速（公路）到處堵、到處卡。大部分高速（公路出）口滯留大量車輛和司機，由於各種原因而下不了高速。很多司機被封（在）車內，數日無水無口糧，連廁所都不敢，因為怕被扣、被拘。」

這家汽車供應鏈廠商生產車用連接器產品，供應國內外市場，超過 70% 上游供應商分布在長三角、深圳等地。

疫情初期，各地經聯防聯控機制批準設置一批公路防疫檢查站。交通運輸部的數據顯示，截至 4 月 10 日，全國總共設置 11,219 個公路防疫檢查站。

交通運輸部公路局長吳春耕在 4 月 12 日表示，按以往年份看，全國高速公路每天流量都在 3,000 萬輛左右，但受疫情影響，近一個月以來，全國高速公路流量明顯下降。以 4 月 11 日為例，全國高速公路的流量為 1,800 多萬輛，較去年同期銳減 40%。

中國社會科學評價研究院長荊林波說：「現在物流不暢通的根本原因，在於各地政府在防控政策上層層加碼，形成了目前各自封閉的情況；另一個問題是各地之間缺乏信息共享，無法形成物流的全國一盤棋。解決這個問題的根本，在於建立標準統一的互認制度。」