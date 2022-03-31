中國封控防疫威脅全球供應鏈 北京料將推出更多刺激政策

中國為應對新一波新冠疫情展開的封鎖，增加全球供應鏈混亂的擔憂，北京預計提出更多的應急計畫，來應對風險。

最新公布的 3 月份 PMI 數據顯示，科技貿易中心深圳和汽車城長春的停工，造成當月工廠活動減少。由於加強社交距離措施，餐館和零售商店關閉，服務也受到重創。

隨著上海成為新的焦點，恐慌進一步加劇。相關的防疫限制，正在影響港口的運作並降低效率，航運巨頭馬士基 (AP Moller-Maersk) 已經關閉了部分倉庫及貨櫃堆積場。

馬士基預測，進出城市的卡車運輸可能會「受到 30% 的嚴重影響」，並且指出，貨船已經排隊，現在大約有 300 艘等待卸貨—這個數字是去年這個時候的兩倍。

此外，因當前核酸檢測能力不足，符合進入港口的卡車司機越來越少，許多司機都遠離上海，以免在返回家鄉時不得不接受強制隔離。一些航運商選擇避開上海港，而轉往寧波等其他鄰近港口。

野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 經濟學家陸挺指出，北京維持清零的政策，很可能會對中國經濟造成嚴重打擊，還將產生全球影響。「迄今為止，市場低估了中國局勢的嚴重性。」

不斷惡化的形勢為政策制定者帶來了加大財政和貨幣支持力度的壓力。中國國務院總理李克強周三重申，儘管面臨新的挑戰和風險，中國仍將堅持 5.5% 左右的全年增長目標。

在周三的另一份聲明中，中國央行重申，將加大貨幣政策力度，提高貨幣政策的前瞻性、針對性和自主性，為經濟提供更多支持。

高盛經濟學家 Maggie Wei 等人指出，隨著疫情爆發及政策制定者堅持全年增長目標，政策支持的緊迫性已經增加，預計央行會推出更多的寬鬆措施，包括下調政策利率和存款準備金率。