中國穩供應鏈 嚴禁各地擅自關閉高速公路、機場

中國政府發布公告，要求各地政府不得擅自關閉高速公路、機場、碼頭，不得隨意限制貨運車輛，以減緩新冠肺炎疫情對物流的衝擊，穩定供應鏈。

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，周一（11 日）發布「關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知」，要求各地區、各部門全力保障貨運物流暢通，特別是醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資，以及農業、能源、原材料等重要生產物資。

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制發布通知。(圖: 中國國務院)

國務院說，嚴禁地方政府擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，不得擅自關閉高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站及機場，或擅自停止國際航行船舶船員換班。

若地方出現確診或密接人員等情況，確需關閉或停止，應報經省級聯防聯控機制（領導小組、指揮部）批准。若關閉的機場牽涉跨省航班或國際航班，地方政府應按規定報國務院有關機關或國務院審批。

國務院並表示，不得隨意限制貨運車輛和駕駛人員通行，不得以車籍地、戶籍地為由，限制通行，不得以貨車駕駛人員、船員通信行程卡綠色帶星為由，限制車輛船舶通行、停靠。

銀保監會周二說，要求金融機構要支持貨運物流保通保暢工作，協助貨運物流行業紓困解難。銀保監會要求金融機構妥善運用普惠小微貸款支持工具，鼓勵保險公司針對貨車司機、快遞員等特殊群體的特點，提出意外傷害保險等金融商品。

近日中國疫情惡化，引發物流受阻，一篇「全部關閉！10 餘省市高速管控封閉！」的文章廣為流傳，文中截圖顯示，不少高速公路出現大量封路標識。

部分地方政府層層加碼管控，對貨車駕駛人員設置重重限制，導致大量駕駛人員因行程碼帶星或外地車牌而無法下高速公路。