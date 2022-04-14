北京連兩周重磅定調 中國周五有望下調MLF利率 數日內降準

經濟學家預料，中國周五（15 日）有望再度下調中期借貸便利政策利率（MLF），甚至可能在數天內降準，原因是上海等地疫情衝擊經濟，近日北京已多次表態要增強政策力道，力圖「穩成長」。

彭博調查結果顯示，在 20 位受訪經濟學家中，15 人預測中國人民銀行（人行）將調降 1 年期 MLF 利率，其中 11 人預料降 10 個基點至 2.75%，4 人預估下調 5 個基點。

今年 1 月，人行將 MLF 利率下調 10 個基點至 2.85%，為 2020 年來首次調降，此後連續兩個月保持不變。

在國務院周三定調要「適度降準」後，人行也可能調低金融機構存款準備金率。人行前兩次降準的時間點為去年 7 月和 12 月。

國務院周三定調要「適度降準」。(圖: CCTV)

證券時報報導，從以往國常會提降準到央行降準的時間差看，人行可能在一周內降準，甚至可能在本周降準。

花旗經濟學家預料，人行最快周五全面下調存款準備金率 2 碼，為經濟注入人民幣 1.2 兆元的流動性。野村控股與高盛也預測央行可能在數日內降準，調降幅度也是 2 碼。

受房地產調控政策影響，此前經濟學家已表示，中國今年要達到 5.5% 成長目標，面臨諸多挑戰，近來上海等地疫情蔓延，更讓不少機構下調中國經濟成長預測。

ING 銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈說：「上海和廣州疫情封控對當地和整個中國經濟的影響都很大，下調利率被視為對經濟的最低限度幫助。」

民生銀行首席研究員溫彬則表示，在經濟發展面臨三重壓力和總需求不足情況下，人行適時降準，有利於穩定市場預期，提振市場主體信心，提升總需求，為穩定宏觀經濟創造條件。