鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 13:10

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儘管有報導稱，為了迫使蘋果 (AAPL-US) iPhone 生產撤出中國，蘋果正積極在印度擴張組裝工廠，且美國銷售的多款 iPhone 機型都產自印度，但外媒分析指出，蘋果的供應鏈仍高度依賴中國，完全轉型恐需數年時間與數十億美元投入。

蘋果iPhone「印度製造」是假象？外媒：供應鏈難逃中國牽制。(圖：Shutterstock)

根據報導，儘管蘋果 CEO 庫克近兩個會計年度多次強調，銷往美國的 iPhone 主要由印度生產，確實避免了川普政府對中國商品的高額關稅，但未提及印度生產背後仍深度依賴中國的事實。

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《蘋果在中國》（Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company）一書作者 Patrick McGee 就指出，印度是 iPhone 的「來源」僅指最後組裝階段在印度完成，產品的核心供應鏈依然由中國掌控。

McGee 表示，iPhone 由上千個精密零件組成，這些零件主要在中國經過切割、塑形、雷射焊接、蝕刻等複雜工序，由數百萬中國工人負責生產。

最後，這些子組件會被運往印度，由數萬名工人負責最終組裝與包裝，成為名義上的「印度製造」。

McGee 指出，若蘋果強行將生產線完全遷出中國，不但需要數年時間、耗費數百億美元，還會為蘋果與中國政府和消費者帶來「不必要的摩擦」。

對於 iPhone 生產回流美國的可能性，《彭博》記者 Mark Gurman 則表示，「任何宇宙都不存在這種可能性，」因為這涉及龐大時間和成本，在現實中難以實現。