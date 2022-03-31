〈俄烏衝突〉打折可買 少量可行！美官員警告印度 不要大量採購俄羅斯石油

一位美國政府高階官員周三 (30 日) 表示，隨著美國準備提高對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁強度，印度大增俄羅斯石油進口量的作法恐令該國面臨「巨大風險」。

雖然目前美國對俄羅斯的制裁並未阻止其他國家購買俄羅斯石油，但該警告也預示華府試圖將其他國家對俄油的採購量限制在正常水準。

該官員發表此評論之際，適逢俄羅斯外長 Sergei Lavrov 展開印度新德里 2 日出訪行程，以及美國負責國際經濟事務的副國家安全顧問 Daleep Singh 正在新德里訪問期間。

印度是全球第三大石油進口國和消費國，自 2 月 24 日俄烏戰爭爆發以來，印度煉油廠一直透過現貨招標搶購俄羅斯石油，趁著其他買家縮手，俄油被迫大幅打折求售時買進。印度 2021 年全年的俄油購買量僅近 1600 萬桶，但自 2 月 24 日以來，印度至少購買 1300 萬桶俄羅斯石油。

不願具名的消息人士透露：「美國不反對印度購買俄羅斯石油，前提是必須以打折價購買，且不能較前幾年採購量大幅增加，增加一些還可以允許。」

發言人表示，美國國務院知曉俄印之間就石油採購議題進行的談判，「我們持續促使印度和全球夥伴了解採取強有力的集體行動之重要性，包括嚴厲制裁，以迫使克里姆林宮盡快結束對烏克蘭發動的毀滅性戰爭。」

發言人表示，美政府正與印度和歐洲國家協調，以降低俄烏戰爭對能源市場的衝擊，同時鼓勵各國採取措施減少對俄羅斯能源的依賴。

美國財政部拒絕置評，白宮國家安全委員會也沒有立即回應置評請求。

正常水準下，全球每 10 桶原油約 1 桶來自俄羅斯，但美國的制裁行動削弱了俄羅斯將原油推向市場的能力。總部位於巴黎的國際能源署 (IEA) 估計，由於制裁行動和買家閃避， 4 月起全球市場可能減損 300 萬桶 / 日的俄羅斯原油和成品油。

該消息人士說，如果印度以印度盧比或持續以美元與俄羅斯交易，且該交易符合制裁規定，也是獲得允許的交易實體，那華府不會有任何異議。

印度正設計一套可用來解決與俄羅斯貿易問題的機制，包括使用盧比付款。

該消息人士說：「無論他們支付什麼幣值，無論他們怎麼做，都必須遵守制裁，如果不遵守，他們就會讓自己暴露在巨大風險下。只要他們遵守制裁規定，且不大幅增量採購，我們就沒異議。」

俄羅斯面臨西方國家發動的國際制裁，旨在將其與全球經濟切割，包括排除在 SWIFT 全球銀行資訊系統之外，並限制俄羅斯央行的交易。

美國白宮也已對俄羅斯實體和個人等實施制裁，種種措施正在削弱俄羅斯經濟。

美國也禁止進口俄羅斯能源，但迄今尚未針對俄羅斯出口至其他國家的石油和天然氣做出行動，因為美政府正在衡量此舉對全球石油市場和美國汽油價格的衝擊。

印度雖呼籲俄羅斯停火，但拒絕明確譴責俄羅斯的侵略行動，且在聯合國 3 月關於戰爭的決議案中投下棄權票。

美國拜登總統本月表示，印度在對俄羅斯採取行動時有些搖擺不定。

該美國官員表示，「接下來數日和數周，我們將加強制裁的執行，告訴全球各地所有人，應確保符合制裁規定。這就是要傳給的大眾的訊息。」