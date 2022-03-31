俄羅斯據稱向印度提出石油大賤賣 照戰前折價每桶35美元

外媒報導，俄羅斯提出以大幅折扣的價格向印度直接出售石油，以此吸引印度提高購買量。美國官員表示，若印度大幅增加從俄羅斯進口石油，可能會使新德里面臨「巨大風險」。

據稱，俄羅斯提出以戰前價格折價高達每桶 35 美元，供應旗艦烏拉爾品級原油，並且希望印度按照今年的合約，採購至少 1500 萬桶起步，據此條件展開政府層面的協商。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 正前往印度，進行為期兩天的訪問。

過去一個月，由於歐洲和美國的買家避開購買，俄羅斯石油一直大量流入亞洲，印度和中國一直是主要買家。

自 2 月 24 日戰爭爆發以來，印度的煉油商一直在透過現貨招標搶購俄羅斯石油，其他國家因為制裁避開採購，讓印度取得大幅折扣。有報導稱，最近 1 個月時間，印度至少購買了 1300 萬桶俄羅斯石油，相較之下， 2021 年全年的總購買量接近 1600 萬桶。

當前美國對俄羅斯實施制裁，但並未表態阻止其他國家購買。消息來源稱，美國不反對印度以折扣價購買俄羅斯石油，可以略有增加，但不能比前幾年大幅增加。

國際能源署估計，由於美國制裁及買家減少之下，預計從 4 月開始，俄羅斯原油和成品油每日減少 300 萬桶出口。

消息人士說，無論印度以盧比、美元或其他貨幣支付，都需要遵守制裁，只要遵守而且不大幅增加購買量，美方不會有任何問題，否則，他們將面臨巨大的風險。

美國財政部、白宮國家安全委員會未針對相關報導發表評論。