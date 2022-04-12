〈貴金屬盤後〉憂美通膨再升 黃金連三漲  鈀金回吐5%漲幅

美國即將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，市場預估年增率再衝高，帶動黃金期貨周一 (11 日) 小漲，延續上周周線氣勢且為連續第三個交易日攀升。投資人對鈀金供給中斷的疑慮緩解，鈀金回吐稍早一度達 5% 漲幅。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 2.6 美元或約 0.1%，收每盎司 1948.20 美元，是 3 月 31 日以來最高。金價上周周線收高 1.1%。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，「全世界都關注通膨和供應鏈何時正常化，」黃金和貴金屬是對抗通膨、更進一步說是對抗糧食通膨的唯一避險工具。

他認為，糧價短期大漲可能導致經濟衰退比大部分人料想的提早到來。如果糧價漲勢失控，可能使全世界股市下跌，黃金將上漲。

黃金在芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 談話後回吐部分漲幅，立場一向鴿派的伊凡斯說，為了讓利率上升到中性水準，他不反對聯準會 (Fed) 在未來幾次會議有不只一次的升息 2 碼。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，金價可能持續波動，因投資人正在隨著 Fed 鷹派的政策調整投資組合，並密切關注烏克蘭危機對經濟局勢的影響。

從物價方面來說，Aslam 表示，因俄烏戰爭而惡化的供應鏈中斷，將使高通膨維持得更長久。

美國通膨率正以近 40 年來最快速度攀升，周二將公布 3 月 CPI，接著周三公布生產者價格指數 (PPI)，周四還有 4 月密大消費者信心指數初值，此報告包含未來五年通膨預期。

紐約聯準銀周一公布的數據顯示，美國民眾短期通膨預期再度上揚，但中期通膨預期已經下降：對未來一年通膨預期的中位數，從 2 月調查的 6% 上升至 6.6% 新高，而對未來三年通膨預期中位數，則從 3.8% 降至 3.7%。

Karnani 說，如果本周的美國 CPI 和 PPI 數字都下降，將引發金價賣壓。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa, 則表示，黃金的技術指標正在改善，金價在本周一開始短暫突破每盎司 1950 美元關鍵阻力，過去幾天以來力圖在 1890 美元到 1950 美元之間站穩，如果能明確突破 1950 美元關卡，將確立黃金的上升趨勢。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 16 美分或 0.7%，收每盎司 24.987 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 1.9%，收盤接近每磅 4.634 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 0.2%，收每盎司 977.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨下跌 0.1%，收每盎司 2416.80 美元。

市場對鈀金供應疑慮中斷的擔憂緩解，使鈀金翻黑走低。

鈀金周一盤中一度大漲 5%，主因英國冶煉業者貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 上周五宣布，將把俄羅斯唯二冶煉廠踢出認證名單，不再接受兩者新冶煉的白金和鈀金進入全球最大市場。

全球新開採鈀金有 40% 來自俄國，此舉將推升白金及鈀金的交易成本，也加劇供應中斷的風險。