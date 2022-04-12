〈美股早盤〉美3月CPI年增續創40年新高 但市場料通膨見頂 美股開高走高

美國今日公布的 3 月消費者物價指數（CPI）年增率達 8.5%，再創逾 40 年新高，不過 3 月核心 CPI 升幅低於預期，市場認為通膨可能已見頂且預估聯準會（Fed）的收緊政策可能不會如先前預期般激進，美股周二（12 日）開高走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指上漲 1.86%，標普 500 指數上漲 1.16%，費城半導體指數漲 2.61%。

美國勞工部公布，3 月未季調消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫 1981 年 12 月以來最大增幅。

排除食品、能源等波動性較大的項目後，3 月核心 CPI 年增 6.5%，雖略低於市場預估的 6.6%，但高於 2 月的 6.4% 增幅，3 月核心 CPI 月增率則報 0.3%，略低於預期的 0.5%。

數據公布後，美國債券盤前拋售局勢被逆轉，市場認為 Fed 的收緊政策不會如先前預期激進，伴隨美債價格持續上漲，殖利率走低，美國 2 年期公債殖利率一度下跌 10 個基點，美國 5 年公債殖利率跌幅擴大至 10 個基點以上。

國際油價方面，石油輸出國組織（OPEC）警告稱，俄國遭受制裁的情況下，每天損失美日 700 萬桶石油的缺口將難以透過其他方式取代，消息傳出後，截稿前西德州原油與布蘭特原油反彈上漲逾 5%。

截至台北時間周二（12 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

慧與科技 (HPE-US) 早盤下跌 2.18%，至每股 15.46 美元

慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）遭摩根士丹利將其股票評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal-weight），作為電信與網路設備業整體評等下調的一部份。此外摩根士丹利也預估，慧與科技今年下半年訂單將有所減少。

CarMax (KMX-US) 早盤下跌 5.4%，至每股 97.6 美元

汽車零售商 CarMax 公布的 2022 會計年度第二季財報憂喜參半，儘管上季營收報 77 億美元，優於市場預估的 75 億美元，但每股獲利僅 0.98 美元，遠低於市場預期的 1.27 美元。CarMax 業績未能達標之際，汽車銷量也放緩，平均售價持續上漲。

艾柏森 (ACI-US) 早盤下跌 3.11%，至每股 33.70 美元

美國連鎖超市艾柏森（Albertsons）2021 會計年度第四季財報表現亮麗，營收報 4.55 億美元優於市場預期，經調整後每股獲利報 0.75 美元，高出市場預期 0.11 美元。艾柏森表示，未來能有效應對供應鏈與產品成本增加的問題。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 CPI 年增率報 8.5%，預期 8.6.4%，前值 7.9%

美國 3 月 CPI 月增率報 1.2%，預期 1.2%，前值 0.8%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 6.5%，預期 6.6%，前值 6.4%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 3 月 CPI 指數報 287.5，預期 287.4，前值 283.72

華爾街分析：

Bulltick LLC 全球總體經濟研究部門主管 Kathryn Rooney Vera 表示，今年面對的是停滯性通膨（stagflation），Fed 發現自己身處錯綜複雜的環境，市場預期 Fed 在接下來兩次決策會議可能各升息 2 碼。

AlphaSimplex Group 策略師 Kathryn Kaminski 表示，對市場而言，更危險的一種情形是為平抑通膨而加速升息，結果導致經濟成長放緩，這也是大多數人擔心的情況。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，數據中沒有明顯意外上漲，或許市場認為通膨可能正在逐漸趨穩，不過交易員仍擔心有低估的可能。

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 認為，有些人希望今天的通膨數據已觸頂，目前市長主要的爭論是物價通膨與成長型通縮。他說：「在何種情況下，通膨飆升會導致 Fed 如此激進的升息...... 以至於我們陷入成長通縮的環境。」