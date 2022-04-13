〈美股盤後〉Fed可能6月開始縮表 美股尾盤逆轉收黑

週二 (12 日) 公布的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅刷新逾 40 年高點，不過，核心 CPI 升幅低於預期，通膨浪潮似乎出現見頂跡象，令華爾街信心大振，美債殖利率下滑，國際油價回升，美股早盤高開，能源股領漲，隨著聯準會 (Fed) 重要官員釋出縮表可能在 6 月啟動的訊息，四大指數回吐漲幅、集體收黑，標普收跌 0.34% 至 4,397.45 點，無力突破 50 日均線，延續連續第 3 個交易日頹勢。

美國勞工部週二公布 3 月 CPI 年增 8.5%，高於華爾街預期的 8.4%，改寫 1981 年 12 月以來最大增幅，但不計能源及食品價格的核心 CPI 年增 6.5%，低於預期的 6.6%，顯示通膨出現觸頂跡象。

政經消息方面，美國聯準會理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 週二盤中表示，聯準會首要任務是降低通膨，可能 5 月做出縮表決定，並在 6 月啟動縮表進程。

美銀 4 月最新全球基金經理人訪調顯示，在投資人對全球成長的樂觀情緒降至歷史新低，而對可能出現停滯性通膨的擔憂升至 2008 年 8 月以來最高。

烏俄戰火仍綿延不絕，俄羅斯總統普丁會晤白俄羅斯總統魯卡申柯 (AlexanderLukashenko) 一同前往俄國東方太空發射場的頒獎典禮。普丁指責烏克蘭脫離了伊斯坦堡協議，讓談判走入僵局，俄國將在這場衝突中取得勝利，他還警告，西方各國孤立俄國的企圖終將失敗。

美國總統拜登週二宣布，美國今夏將解除高比例乙醇 (E15) 汽油的禁用令，以應對不斷上漲的燃料價格。他提到，美國環境保護署 (EPA) 將於 6 月時發布一項緊急豁免，允許全年銷售 E15 混合汽油。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.003 億例，死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。美國國務院週二下令駐上海總領事館的非緊急美國政府僱員離開當地，建議不要前往上海、香港、吉林等地。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源、公用事業、非必需消費品和材料等 4 大板塊收紅，金融、醫療保健和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果一支獨秀。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.07%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.12%。

道瓊成分股多收黑。思科 (CSCO-US) 下跌 2%；Visa (V-US) 下跌 1.56%；Merck (MRK-US) 下跌 1.15%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.14%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.11%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.88%；高通 (QCOM-US) 漲 0.54%；AMD (AMD-US) 下跌 2.33%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.15%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.45%；美光 (MU-US) 跌 0.097%；德儀 (TXN-US) 漲 0.62%。

台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.13%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.27%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 167.66 美元。華爾街正靜待蘋果於 4 月 28 日美股盤後公布的第二季財報。花旗分析師 Jim Suva 週二預測，蘋果可能宣布 800 億至 900 億美元的回購股票規模，同時將現金股利提高 5% 至 10%。

臉書與 Instagram 的母公司 Meta(FB-US) 週二表示，正在測試去年 12 月推出的虛擬實境平台 Horizon Worlds，用戶可以在平台中進行虛擬交易。受此消息激勵，Meta 股價早盤衝高，但尾盤隨大盤收黑 1.07% 至每股 214.14 美元。

(圖片：AFP)

素肉企業「超越肉類 (Beyond Meat) 」 (BYND-US) 下跌 0.86% 至每股 43.58 美元。超越肉類正將其植物性雞柳條產品的經銷範圍擴大到 8000 多家新雜貨店、藥房和大型零售店。

美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱 Robinhood (HOOD-US) 上漲 0.70% 至每股 11.43 美元。Robinhood 已在其平台上添加四種流行的加密貨幣，包括 Solana (SOL)、柴犬幣 (SHIB) 、Polygon (MATIC) 和 Compound (COMP)。

思科 (CSCO-US) 下跌 2.00% 至每股 51.82 美元。花旗將思科股價評級下調至「賣出」，花旗分析師認為，思科面臨 Arista 和 Juniper 的競爭，正將市占率拱手讓給競爭對手，

美國最大公用事業加州太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E) (PCG-US) 上漲 3.13% 至每股 12.53 美元。PG&E 就 2021 年的迪克西 (Dixie) 火災和 2019 年的金凱德 (Kincade) 火災與加州地區檢察官達成和解，公司同意五年內支付約 5,500 萬美元賠償失去家園的居民並改善對現有電力基礎設施。

經濟數據

美國 3 月 CPI 年增率報 8.5%，預期 8.4%，前值 7.9%

美國 3 月 CPI 月增率報 1.2%，預期 1.2%，前值 0.8%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 6.5%，預期 6.6%，前值 6.4%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 3 月 CPI 指數報 287.5，預期 287.4，前值 283.72

華爾街分析

美國銀行經濟學家 Alexander Lin 認為，美國 3 月 CPI 數據是一個轉捩點，反映非常強勁的周期性通膨成分，應該不會阻止聯準會未來利率會議上實施 3 次 50 個基點的升息舉措。

華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）稱，美國通膨可能已經觸頂，但應對物價壓力仍然是聯準會當前最大挑戰。

投行 Jefferies 認為，雖然 CPI 報告令人鼓舞，但聯準會距離取得勝利還有很長的路要走，而且必須保持在對抗通膨的模式中。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主