馬斯克下一步棋？增持推特股份或啟動敵意收購

週一 (11 日) 提交的一份新的監管文件顯示，世界首富馬斯克放棄進入推特董事會後，目前他沒有計劃收購更多推特股份，不過未來可能會改變心意。

特斯拉執行長馬斯克 5 日獲提名擔任推特董事，但推特執行長阿格拉瓦爾 (Parag Agrawal) 週一表示，馬斯克決定不加入推特董事會，但他並未說明馬斯克拒絕董事職位的原因。

馬斯克週一向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的更新文件顯示，他是基於投資目的持有 9.1% 的推特股票，目前沒有意願或是計劃買入更多推特股份，但評估各項因素後，未來可能增持推特股份，評估條件包括推特股價、整體市場和經濟狀况、推特業務、財務營運狀况和發展前景等。

該文件還指出，馬斯克可以透過董事會討論潛在的業務合併和戰略替代選項，還可以透過社交媒體或其他管道向董事會或大眾發表個人觀點。

依照規定，馬斯克若擔任推特董事，持有的推特普通股股權不得超過 14.9%，不過，馬斯克拒絕擔任推特董事後，如今他可以更自由地增持推特股份。

前 SEC 律師 Jacob Frenkel 指出，馬斯克做出逆轉的決定是非常規的，但這似乎沒有違反任何規則，僅僅提出加入董事會的協議、考慮這樣做，以及決定放棄進入董事會並不違反證券交易法。

馬斯克可能敵意收購推特？

Gordon Haskett Research Advisors 研究顧問 Don Bilson 表示，若馬斯克打算收購推特，可發動敵意併購或直接向股東出價。

Bilson 認為，最終，推特可能會決定吞下這顆「毒丸」，或者透過一項股東權利計畫來防止敵意收購，但這可能伴隨著激怒馬斯克的風險。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 指出：「這顯然不是友好的情況，在接下來的幾天看他是否會變得更加敵對、更加活躍，這就是華爾街關注的焦點。」

Loup Ventures 聯合創始人兼管理合夥人 Gene Munster 指出，如果馬斯克打算立即進行收購推特，這是一個明智的決定，預期馬斯克並不想要花這麽多時間來拿下推特，言論自由對他來說很重要，這正是他想推動推特改革的一個重點。

推特 (TWTR-US) 週二上漲 1.73% 至每股 47.01 美元。