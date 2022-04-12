股神戰友孟格大砍倉！腰斬阿里巴巴持股

「股神」巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 長期參與經營的報紙與軟體公司 Daily Journal 已將在中國電子商務巨頭阿里巴巴 ADR 的持股腰斬砍半。

受此消息拖累，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週一下跌 1.86% 至每股 101.55 美元，今年迄今跌幅高達 15.64%，較 2020 年 10 月的峰值下滑超過 68%。

Daily Journal 週一提交的監管文件顯示，該公司截至 3 月底持有阿里巴巴 300,000 股美國存託股票，較去年底持股總數 (602,060 股) 少了一半。

目前 Daily Journal 的阿里巴巴持股價值為約 3,100 萬美元。

孟格從 1977 年以來一直擔任 Daily Journal 的董事長，負責監督公司的投資組合，直到今年 3 月底才宣布卸任。

儘管中概股 2021 年流年不利，雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 等許多商界名人都點名中國不可投資，但 Daily Journal 仍在去年大舉加碼阿里巴巴 ADR。

孟格 2 月出席 Daily Journal 年度股東大會表態樂觀投資中國。他提到：「就阿里巴巴與未披露的槓桿而言，公司不介意有些融資餘額，中國企業相對於競爭對手更加強大，而且比美企更便宜，就投資中國而言，我比巴菲特更放心。」

孟格是否不再樂觀投資中國不得而知，孟格助理表示，他拒絕就 Daily Journal 持有的阿里巴巴股份予以置評。