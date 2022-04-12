美國銅價強於歐洲 成為更吸引交易員的金屬市場

對於銅及其他金屬的交易商來說，美國現在看來是比歐洲更好的交易市場。

數據顯示，近幾周紐約商品交易所 (Comex) 的銅期貨價格，一直高於倫敦金屬交易所 (LME)，他們吸引了更多的銅金屬生產商，尤其是來自全球最大產地南美洲的銅。

在經濟強勁、俄烏衝突和供應鏈受阻的背景下，美國陰極銅進口量激增。標普全球 (S&P Globa) 數據顯示，今年前 3 個月從智利輸往美國的陰極銅，較上一季成長 37%。

包括銅在內的多數大宗商品，都因俄烏戰爭而陷入動盪，即使在俄羅斯入侵之前，多數原物料價格就已經在上漲。因為俄烏戰爭惡化的歐洲能源危機，還導致工廠電力成本上漲，一些歐洲企業因此削減或關閉產能。

隨著最近在上海爆發的新冠疫情，人們進一步擔心港口擁堵，將導致供應出現更多延誤。

道明證券大宗商品策略全球主管 Bart Melek 表示，美國經濟的表現相對好於其他經濟體，當然也好於歐洲。由於亞洲與歐洲資金流動放緩，相對而言，北美的價格變得更加強勁。

據交易員稱，在倫敦金屬交易所的鎳交易危機之後，投資者也至少將部分交易，移轉到 Comex。

有數據顯示，自倫敦金屬交易所 3 月中旬重新開始鎳交易以來，Comex 未平倉銅合約的持倉量增加了 15%。相較之下，部分交易員開始撤離 LME 6 種主要的金屬合約。

Melek 指出，即使是出於降低風險的理由，交易員也會選擇在其他地方進行一些對沖。