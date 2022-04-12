航海王勇奪去年海外投資收益王 上市櫃大陸獲利匯回創八年新低

金管會今 (12) 日公布 2021 年海外及大陸投資情形，其中，航運王不是浪得虛名，去年海外投資收益以 4273 億元超越半導體業，躍升為去年海外投資最賺的產業。而投資大陸部分，雖然獲利連年成長，但上市櫃去年在大陸獲利的匯回金額卻創八年新低。

據金管會統計，截至去年底止，上市公司 721 家，上櫃公司 560 家，合計 1281 家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數 1649 家的 77.68%，與 109 年底家數相同。

上市公司截至去年底累計投資海外 6 兆 5146 億元，上櫃公司 6380 億元，合計 7 兆 1526 億元，較 2020 年底增加 3419 億元。

證期局表示，主要是投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

但是半導體投資得多，卻不是在海外最會賺錢的產業，據金管會統計，航運業去年海外投資收益年增 3678 億元，全年收益達 4273 億元，是海外投資收益王；第二名是電子零組件業成長 378 億元，全年收益 1632 億元居次；緊接著為半導體業，年增 611 億元，全年海外收益 1062 億元居第三名。

整體來說，2021 年上市公司海外投資利益共 1 兆 2157 億元，上櫃公司利益 535 億元，合計利益 1 兆 2692 億元，較 2020 年增加 6380 億元，是近 10 年海外投資獲利金額新高。上市及上櫃公司去年海外投資利益分別較 2020 年增加 6314 億元及 66 億元。

而大陸投資部分，上市公司累計投資新臺幣 2 兆 2852 億元，上櫃公司 2436 億元，合計 2 兆 5288 億元，較 2020 年底增加 170 億元。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

若以大陸的投資收益來看，上市公司利益 5239 億元，上櫃公司利益 284 億元，合計利益 5523 億元，整體較 2020 年度增加 1064 億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加 1018 億元及 46 億元，主要其他電子業、塑膠工業及半導體業，因智慧型手機、電子材料、化工產品及電腦相關產品需求增加所致。

上市櫃公司 2021 年投資大陸獲利連三年成長，但去年投資大陸收益匯回金額 415 億元，則是八年內匯回金額的新低，金管會表示，應是上市櫃公司投資大陸的策略。

到 2021 年底，上市櫃公司投資大陸收益累計匯回金額分別為 5377 億元及 519 億元，合計 5896 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5288 億元的 23.32%。2021 年度投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。