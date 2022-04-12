和泰車首款純電bZ4X 5月亮相 Q4將導入新車系

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (12) 日召開法說會，透露 5 月將推 TOYOTA 首款採用純電平台的車型 bZ4X，而第四季則有追加導入的小商車款 TOWN ACE VAN 和全新跨界旗艦車款 CROWN 將亮相，並爭取 Lexus 全新電動車款 RZ 450e 第四季導入國內市場，新車銷售動能無虞。

和泰車直指，目前進口車市仍呈晶片和多種零組件短缺的問題，原因在於，中國封城、俄烏戰爭多少衝擊零件供應，暫未有明確的時間點判斷何時能緩解，主要以進口車影響較大，約衝擊進口車市交車數 10%，車主最久要等待半年左右。

因此，和泰車將先強化國產車的銷售計畫，並與日本原廠持續進行滾動檢討。

在電動車發展的趨勢下，和泰車預計 5 月推出首款採用純電平台車型 bZ4X，今年也將加快設置充電樁，並準備投資充電樁相關事業，不過，短期先以進口電動車款為主，暫無量產國產電動車計畫。

此外，和泰車表示，主要提供快速保養服務的社區型保修站，去年已新增 30 個據點，今年預計再增 30 間，屆時全台可達 183 個。

至於 yoxi 派遣服務，在去年達會員數 35 萬、車輛數 3500 台和總趟次 250 萬次後，今年目標會員數衝上 60 萬、車輛數 6000 台和總趟次 600 萬次。