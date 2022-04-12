iKala今年員工數將擴增近3成 規劃兩年內申請IPO

AI 公司愛卡拉 (iKala) 今 (12) 日啟用新辦公室，展望今年，iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，混合辦公模式已成為新趨勢，因應營運需求，今年將成立台中辦公室，並擴大招募 Z 世代人才，預期今年公司員工數將增加近 3 成，達到 200 人，也計畫在兩年內申請 IPO(首次公開發行)。

程世嘉透露，目前已經啟動 IPO 計畫，內部也會優先以家鄉 (台灣市場) 為考量，主要是考量台灣是 iKala 扎根的地方，且近年台灣市場對於雲端產業有更多的認知，若是 1-2 年前就不會考慮在台上市。

不過，觀察 Appier 沛星互動科技、Gogoro 睿能科技等台灣獨角獸，都選擇赴海外上市，程世嘉同樣未排除赴海外上市的可能，他說，iKaka 目前也有日本市場業務，加上美國是目前積極開拓的市場，若未來選擇赴海外上市，應是考量業務拓展需求。

營運方面，程世嘉指出，iKala 去年營收約達 10 億元，雲端、商務業務各占約 6 比 4，預期未來兩項業務都將保持成長，營收比重也將持續拉近至各半，而去年新加入的亞馬遜 (AMZN-US) 諮詢服務等，目前比重仍低。

程世嘉說，iKala 將台北作為研發、營運據點，今年將進一步成立台中辦公室，預計招募業務、技術服務人才，而目前工程團隊中已有 15% 為 Z 世代，未來將進一步擴大招募，讓團隊腦力激盪，也預期今年公司員工人數將從去年約 150-160 位，進一步成長至 200 位員工。

因應新世代人才多元需求，iKala 日前進行為期三個月的辦公室升級計畫，4 月正式重啟，提供更符合員工需求，且彈性、效率兼顧的混合辦公環境，也邁向「混合辦公新常態」，程世嘉也預期，未來將持續優化以文化為基礎的運作模式，加速團隊創新與成長。