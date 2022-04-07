上市櫃去年營收獲利雙創高 航運、半導體稱霸市場

金管會今 (7) 日公布，上市櫃公司去 (2021) 年營收、獲利雙創新高，其中，上市公司以航運業獲利成長最多，上櫃公司則由半導體業稱霸。

證期局統計，上市公司 (不含第一上市公司) 去年度累計營業收入新臺幣 37 兆 3204 億元，較去年同期增加 5 兆 2,863 億元，成長 16.50%；稅前淨利為 4 兆 9114 億元，較去年同期增加 2 兆 999 億元，成長 74.69%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

以個別產業來看，證期局副局長高晶萍表示，去年度上市公司獲利之所以成長，主要是航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，加上終端銷售持續成長，供需失衡使運價維持高檔，致獲利大幅成長；半導體業受疫情影響加速數位轉型，5G 應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

而上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 部分，去年度累計營業收入 2 兆 5803 億元，較去年同期增加 3811 億元，成長 17.33%；稅前淨利為 3134 億元，較去年同期增加 903 億元，成長 40.48%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

高晶萍表示，上櫃公司去年的獲利，主要是半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加；電子零組件業因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；鋼鐵工業則因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。