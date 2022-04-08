Bianco創辦人：Fed打擊通膨策略 恐衝擊金融資產

Bianco Research 創辦人 Jim Bianco 警告表示，美國聯準會 (Fed) 積極升息以對抗通膨的政策，將給華爾街帶來廣泛損失，債市震盪可能無法避免，對股市投資人來說也是如此。

Bianco 從去年年底就開始轉為看跌股市，主要是因為通膨風險。他指責 Fed 等待太久才結束疫情時推動的超寬鬆貨幣政策。

Bianco 說：「去年 Fed 官員認定通膨是暫時，且將得到良好控制，可說是 Fed 歷史上最糟糕的預測之一。如今他們現在必須要推動超激進的貨幣政策，就是因為他們在一年前沒能開始緩慢升息。」

Bianco 擔憂 Fed 追趕通膨要付出沉重代價。他表示，Fed 不想讓經濟硬著陸，但想壓低通膨，計劃持續升息，直到通膨降低。要做到這一點，他們就需要減緩需求。

Bianco 認為，Fed 唯一的解決方案就是迅速提高利率，讓富人停止消費支出。

債券市場已經開始對 Fed 可能採取的大膽舉措做出反應。Bianco 表示：「債市面臨史詩級大屠殺，這不僅是我們職場生涯中最糟糕的債市報酬，而且可能是我們一生中最糟糕。」

Bianco 也表示，雖然 Fed 不希望造成市場破壞或是經濟衰退。但是，如果他們執意要控制通貨膨脹，就很可能會犯錯。

展望未來，Bianco 預計未來 2 年內持續通膨的可能性達 75%，並預計 Fed 將在下一次 5 月 3 至 4 日舉行的政策會議中宣布升息 50 個基點。