華碩攜手輝達 助國衛院建立台灣首座生醫AI超級電腦

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (29) 日宣布攜手輝達(NVDA-US)、國衛院，共同啟動 AI 生醫資訊創新研究暨應用服務中心，並宣布打造台灣首座生醫 AI 超級電腦，除協助生技產業數位創新發展外，預期也有助台灣疫苗開發、新藥探索。

華碩董事長施崇棠表示，疫情讓全球更加重視生技產業發展，觀察默德納等國際指標大廠均善用 AI、雲端、超級電腦 (HPC) 等數位科技應用，而華碩投入 AI、雲端技術多年，從雲端軟體研發、超級電腦建置到服務營運，已累計完整經驗。

施崇棠進一步指出，華碩內部也擁有工程團隊，至今也陸續為台灣學研界打造台灣杉二號等重要高速運算平台，在醫療應用上，也投入次世代基因定序、生醫異質大數據分析、數據加值等領域，持續累計精準醫療核心能力。

這次與輝達、國衛院合作建置生醫 AI 超級電腦，施崇棠期許能為台灣未來疫苗開發、新藥探索帶來貢獻，同時將持續與國衛院加速推動台灣生技產業等數位創新進程。

至於近期俄烏局勢紛亂，華碩屢次遭點名未退出俄羅斯市場，施崇棠則未多談，僅強調日前已正式對外說明，不過近期中國長三角、珠三角等地疫情再度升溫，後續是否對供應鏈、需求造成影響，同樣僅簡短回應，產業需繼續努力應對。