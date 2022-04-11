本週操盤筆記：美國3月CPI、美股財報季開跑、ECB等多國央行利率決策

本週重點國際財經大事包括：美國 3 月 CPI 和 PPI 通膨相關數據即將出爐、摩根大通等銀行股陸續公布財報、歐洲央行（ECB）、紐西蘭央行、加拿大央行即將揭曉利率決議、Fed 多名官員發表最新談話、石油輸出國組織（OPEC）發表月報、美股週五（15 日）休市。

本週操盤筆記 (04/11-04/15)

1. 美國 3 月 CPI 與 PPI：

美國最新通膨指數即將公布，市場認為美國 3 月消費者物價指數（CPI）與核心 CPI 年增將持續升溫，要到 4 月增速才會放緩，聯準會（Fed）官員為應對近 40 年來的高通膨，立場逐漸轉鷹，根據上週公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）3 月會議記錄暗示，多名官員傾向升息 2 碼，且未來可能開始以每月最高 950 億美元的速度縮減資產負債表。

受俄烏戰爭影響，油價與其他大宗商品價格上漲，上月最終需求生產者物價指數（PPI）年增率達 10%，雖符合市場預期，但高於上月的 9.7%，同時也首次飆升至兩位數，市場認為 PPI 將近一步走高，料 3 月 PPI 年增率升至 10.6%。

2. 美國銀行股揭開財報季序幕

美國財報季本週開跑，由銀行股打頭陣，由於 2 月底俄國入侵烏克蘭後，投行業務營收陷入停滯，分析師預估第一季獲利將比去年同期大幅下滑，美國六大銀行的凈收入將比一年前下降約 35%，交易業務的收入下降 18%。

摩根大通 (JPM-US) 將於週三（13 日）美股盤前公布 2022 會計年度第一季財報，市場預估營收 305.7 億美元、每股獲利 2.27 美元，高盛 (GS-US) 週四（14 日）接力公布的第一季財報，預料營收為 119.8 億美元、每股獲利 8.95 美元。

3. 歐洲、紐西蘭、加拿大等央行公布利率決議

歐洲央行（ECB）將公布利率決議，由於歐元區創紀錄的高通膨再加上邊境俄烏戰爭影響的不確定性，官員不會貿然升息，預料三大利率按兵不動。

紐西蘭出口因乳製品價格上漲而改善，此外邊境開放預期將促進旅遊業收入，從而推動經濟成長，紐西蘭央行加快升息週期，預估升息 1 碼。

另一方面，加拿大強勁的經濟成長和就業數據、活躍的房地產市場和不斷上升的通膨，加拿大央行 3 月初已啟動升息，預料這次將再升息 1 碼。此外，新加坡與南韓央行也將公布利率決策。

4. 多名 Fed 官員談話

Fed 官員本週行程密集，安排多場公開演說或會議，其中包括 Fed「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）與「三把手」威廉斯（John Williams）。

布蘭納德上週表示，Fed 需要迅速採取積極行動來壓低高漲的通膨，也說 FOMC 委員會將繼續有條不紊地藉由一系列升息來收緊貨幣政策，並在 5 月會議上盡快開始快速縮減資產負債表。