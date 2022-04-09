〈貴金屬盤後〉黃金周線漲逾1% 鈀金因供應疑慮彈升

俄羅斯重整旗鼓鎖定烏克蘭東部攻擊，以及對經濟衰退和高通膨的擔憂，促使投資人持續買進黃金，金價周五 (8 日) 收高，未被美元和美債殖利率攀升的負面力量拖累。鈀金期貨同日跳漲，原因是倫敦市場宣布不再接受俄國冶煉廠供應的白金和鈀金，再度引發供應中斷疑慮。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 7.8 美元或約 0.4%，收每盎司 1945.60 美元，本周共上漲 1.1%。

市場正在揣測 Fed 3 月升息後的下一步，這種不確定性促使資金流入黃金，此外，對經濟衰退的恐懼、對通膨的擔憂，也促使人們躲進黃金避險。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 說，雖然本周因為聯準會 (Fed) 立場鷹派等因素，黃金遇到一些亂流，但周五仍回升到不久前的水準，大致不受影響。

美國 10 年期公債殖利率周五突破 2.7%，高殖利率對不孳息的黃金等資產來說是利空。此外，ICE 美元指數 (DXY) 周五一度突破 100、周線漲逾 1%，美元升值通常不利以美元計價的黃金，因海外買家買入成本將變高。

美國將在下周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI)。

CIBC 美國私人財富投資長 David Donabedian 說：「CPI 報告將是下周重頭戲，我們預估年增率會超過 8%。我們也將特別重視核心 CPI 和特定類別的物價漲幅，例如服務和住宅。」

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，俄烏戰爭、更鷹派的 Fed 和全球通膨增溫，依然令人擔憂，但從市場角度來看，這些事件在本周沒有出現重大變化或進展，讓交易員和投資人的風險胃口可以稍微收復一些，導致金價周間走勢小幅震盪。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 8.8 美分或 1%，收每盎司 24.823 美元。

5 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收盤接近每磅 4.73 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 1.8%，收每盎司 976.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨跳漲 8.9%，收每盎司 2420.10 美元。

冶煉業者貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 周五宣布，俄羅斯唯二冶煉廠將被踢出認證名單，該組織將不再接受兩者提供的白金和鈀金，此舉等同推翻一個月前同意俄國繼續供應金屬的決策。

全球新開採鈀金有 40% 來自俄國，此舉將推升白金及鈀金的交易成本，也加劇供應中斷的風險。