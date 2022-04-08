聯合國：3月FAO糧食價格指數飆至歷史新高

聯合國糧農組織 (Food and Agriculture Organization，FAO) 週五 (8 日) 公布，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的「FAO 糧食價格指數」(FAO Food Price Index，FFPI)2022 年 3 月平均為 159.3 點、較前月上升 17.9 點 (12.6%)，創下該指數自 1990 年設立以來的歷史新高。

FAO 糧食價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

最新調查結果顯示，植物油、穀物和肉類價格指數皆創下歷史新高，另砂糖和乳製品的價格指數亦顯著上揚。

FAO 糧食價格指數 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

以品項來看，2022 年 3 月的穀物價格指數平均為 170.1 點、月增 17.1% 創下 1990 年以來的歷史新高、年增 37.3%。當中小麥和粗糧價格飆升，主因是衝突導致烏克蘭和俄羅斯出口中斷，小麥價格月增 19.7%，粗糧價格月增 20.4%。而玉米 (月增 19.1%)、大麥 (月增 27.1%) 和高粱 (月增 17.3%) 價格也都攀升到 1990 年以來的最高點；稻米價格同前月水準，較去年同期下降 10%。

3 月肉類價格指數平均為 120 點、月增 4.8%、年增 19%，其中豬肉價格出現 1995 年以來的最大單月漲幅，禽肉價格受禽流感和烏克蘭局勢影響而維持穩固，牛肉價格也維持強勢。

3 月乳製品價格指數平均為 145.2 點、月增 2.6% 連續 7 個月上揚、年增 23.6%。西歐和大洋洲的奶產量不足以滿足全球需求，使得乳製品價格漲勢得以持續，全球行情也因而緊繃。其中奶油和奶粉的國際報價急遽上揚，另西歐市場的乳酪需求暢旺、市場也面臨供應緊繃的局面，不過在貨幣走勢的影響之下，乳酪價格出現小幅回落。

3 月植物油價格指數平均為 248.6 點、月增 23.2% 創歷史新高、年增 56%，棕櫚油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的價格上揚。黑海地區衝突持續，導致出口供應減少，3 月國際葵花籽油行情因此大幅上揚；而葵花籽油供應中斷，也導致全球棕櫚油、大豆油和菜籽油進口需求上升，導致三者報價出現遽增。值得留意的是，原油價格波動和走高，也支撐了國際植物油行情。

3 月砂糖價格指數平均為 117.9 點、月增 6.7%、年增 22.6%。3 月國際砂糖報價回彈的主要動力，是國際原油價格的大幅上揚，提振巴西下一季用於生產乙醇的甘蔗預期用量。另巴西雷亞爾兌美元的持續走強，也為全球糖價提供了額外支撐。但主要砂糖出口國的印度，由於豐收和生產展望良好，為價格上漲提供緩衝，也避免 3 月報價出現更大幅度的走揚。

食用農產品價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)