態度翻轉 倫敦市場禁止俄羅斯鈀和白金交易 鈀金大漲近9%

冶煉業組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 一改先前立場，周五 (8 日) 宣布禁止俄國兩家國有冶煉廠生產的鈀金和白金，刺激這兩種貴金屬價格因供應中斷疑慮雙雙走高，鈀金漲勢尤其凌厲。

LPPM 宣布，俄羅斯唯二獲得認證的冶煉廠——JSC Krastsvetmet 和 Prioksky 有色金屬廠 (PZCM)——將從可交易名單中移除，代表兩家公司的鈀金和白金將不能繼續在世界最大的倫敦市場交易。

全球的原鈀有 40% 來自俄國，此決策將推升白金及鈀金的交易成本，也加劇供應中斷的風險。

鈀金周五盤中一度大漲 11%，終場漲幅仍有 8.9%，報每盎司 2420.10 美元，周線同步收紅，是五個禮拜來首見。

白金周五也攀高，終場上揚 1.8% 至每盎司 976.80 美元。

俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭之後，鈀金曾因供給不確定性，在 3 月初衝破每盎司 3000 美元並創歷史新高。

道明證券大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說，LPPM 的決定將導致超過 102 噸鈀金供給中斷，影響倫敦市場約四分之一的鈀金供應。

LPPM 在 3 月初宣布保留兩家俄國精煉廠的認證資格，使俄國的鈀金和白金得以繼續在倫敦市場銷售。但約莫同一時間，倫敦金銀市場協會 (LBMA) 暫時取消俄國六家黃金冶煉廠的認證資格，限制俄國生產的黃金和白銀進入。

不過鈀金的需求面正遭遇考驗。渣打銀行分析師 Suki Copper 指出，鈀金主要用在汽車觸媒轉化器，中國再次加強防疫封鎖，加上多國收緊貨幣政策、經濟復甦放緩、供應鏈瓶頸，都是鈀金遭遇的逆風。

Copper 預測鈀金的供應缺口可能轉為供應過剩，「需求風險將在今年下半年躍居主導地位，屆時鈀金價格將下跌。」