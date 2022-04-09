〈俄烏衝突〉盧布回穩 俄國放寬外匯管制 准購買外幣、取消手續費

隨著俄羅斯盧布匯價回穩，俄羅斯央行周五 (8 日) 宣布暫時放寬原本意在阻貶的資本管制措施，包括允許個人買入美元和歐元的外幣現鈔，取消透過券商買賣外幣的 12% 手續費等。

面對西方制裁連發，俄國在開戰後祭出多項資本管制，包括限制外幣買賣和提領、要求出口商拋售手上 80% 外匯收入，以防止資金外流，不久前還要求以盧布支付天然氣，且考慮擴及其他大宗商品。這些措施帶動盧布大幅回升到開戰前水準。

根據俄羅斯央行周五的公告，俄國銀行業從 4 月 18 日起可向個人出售外幣現鈔，但只能以 4 月 9 日起收到的紙鈔販售。

銀行業外匯買賣原本受到的價差限制將取消，但俄國央行建議，銀行最好把外幣賣給進口為主的企業，而且匯率只能略高於市價。

俄國央行還宣布，4 月 11 日起，個人從自己戶頭不僅可提領美元，也開放歐元，但提領上限不得超過 1 萬美元的規定繼續實施到 9 月 9 日。

俄國央行周五取消多項支撐盧布的措施。(圖: AFP)

此外，透過券商買入外幣的 12% 手續費也將從 4 月 11 日起取消。俄國央行不久前把這項手續費從 30% 調降為 12%。

CentroCreditBank 分析師說，俄羅斯央行的一連串決策，將替盧布引人矚目的反彈劃下句點。

VTB Capital 分析師也表示，央行取消手續費加上降息，應該會降低盧布的波動性。

俄羅斯央行周五稍早宣布降息 3 個百分點 (12 碼)，基準利率從 20% 降到 17%，並暗示利率可能再降。

利率決策使盧布周五回吐漲幅，盧布兌美元稍早一度升至 71 盧布兌 1 美元，是去年 11 月以來僅見，但尾盤貶值 0.4% 至 76.08 盧布。盧布兌歐元稍早升抵 2020 年 6 月底至今最強，達 77.0750 盧布兌 1 歐元，但終場翻黑下滑 1.5%，報 82.70 盧布。

俄國央行表示，降息是考量到先前的緊急升息發揮抑制金融穩定風險的效果，也引導存款回流銀行並減輕通膨威脅。