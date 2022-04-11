矽品車用網宇安全告捷 全廠區通過國際ISO/SAE 21434認證

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品近年積極強化智慧車用領域佈局，今 (11) 日宣布，公司台灣與中國全廠區在原有 IATF 16949 車用品質管理系統及 ISO 26262 功能安全標準的基礎上，通過 ISO/SAE 21434 車用網宇安全認證，將安全規範整合並落實於生產環節中，多元深耕車用電子發展。

矽品指出，車輛智慧化的最終目標是實現車輛全自動駕駛，5G 與車聯網等關鍵技術讓未來生活願景觸手可及，不過，車聯網安全卻潛藏著前所未有的資安風險。

在國際車輛安全法規潮流下，聯合國歐洲經濟委員會 (UNECE) 為讓車輛製造商生產與設計出能抵禦網絡安全威脅的車輛，在 R155 與 R156 法規中，明訂車輛製造供應鏈中對車用網絡安全管理系統規範，且 2024 年全球所有新車皆需遵守 R155 汽車網路安全新規定，目的讓整個汽車產業供應鏈，攜手同心確保車用網路安全。

矽品品保暨工程中心副總林英仁表示，為達 2050 淨零排碳目標，迎接全面智慧車時代來臨，矽品加速推動智慧車應用多元佈局，面對智慧車競爭趨勢，車用網宇安全將為首要關鍵任務，有鑑於汽車資安事件層出不窮，更凸顯車聯網資訊安全的重要性，也為了提早識別車載產品生產時，潛在威脅與安全漏洞。

矽品今年 3 月份取得 TUV NORD ISO/SAE 21434 車用網宇安全管理系統的國際標準認證，顯見對車聯網產品安全的重視已落實到全廠域，打造最完整安全之車用產品製造產線，提供全球車用晶片客戶全方位解決方案與承諾。