特斯拉、Block、區塊流 三方結盟開發太陽能比特幣採礦工廠

Block (SQ-US) 和區塊流公司 (Blockstream) 以及特斯拉 (TSLA-US) 宣布合作，周五 (8 日) 起開始打造由 Tesla Solar 供電的太陽能比特幣採礦設施，預定今年稍晚完工，估可產生 3.8 兆瓦的太陽能來開採比特幣。

該設施將使用一組 3.8 兆瓦的特斯拉太陽能光伏，和 12 兆瓦 / 時的特斯拉巨型電池 Megapack。

Block 公司全球 ESG 負責人 Neil Jorgensen 表示：「與區塊流公司合作開發這項全端、100% 太陽能供電的比特幣挖礦項目，使用特斯拉的太陽能和存儲技術，我們目標進一步加速比特幣與可再生能源的協同作用。」

Block 公司 (更名前為 Square) 早在 2017 年就首次允許選定用戶在其行動支付服務 Cash App 上交易比特幣。

Block 公司周四宣布將允許薪轉客戶將一部分薪水自動投資購買比特幣，並將付款匯總到最接近的美元，以購買帶有差額的比特幣。該 app 也將啟動閃電網路接收 (Lightning Network Receives)，讓用戶可以透過閃電網路，在 Cash App 上接收比特幣。(閃電網路是去中心化的區塊鏈網絡，可以實現即時支付。)

由於開採比特幣的過程相當耗電，屬於能源密集型的業務，隨著比特幣規模不斷擴大，對環境的負面影響也越來越大，挖礦素來遭反對加密貨幣者詬病。

這 3 家公司表示，三方的新合作關係旨在推動零排放採礦，以及多元化比特幣的能源來源。

Block 周五逆轉稍早漲勢，最終收低 2.15% 至每股 123.22 美元。特斯拉下跌 31.77 美元或 3%，收每股 1025.49 美元。