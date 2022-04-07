幣圈大多頭：這可能是比特幣「奔向月球」的時間

美國邁阿密市週三 (6 日) 起舉辦為期 4 天的《比特幣 2022 大會》，Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 表示，一旦聯準會暫停鷹派舉措，比特幣漲勢可能將再次噴飛、奔向月球。

比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 週三提到，由於高通膨，主席鮑爾 (Jerome Powell) 領導的聯準會將在一段時間內保持非常鷹派，並可能很快將利率提高 50 個基點，不過，隨著經濟放緩和聯準會退後一步，將推助比特幣漲勢。

比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 看好比特幣後市 (圖片：AFP)

聯準會週三公布 3 月會議紀要顯示，華爾街週三迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要，內容提到，聯準會官員計劃透過大幅升息和每月至多 950 億美元的速度縮表，來冷卻居高不下的通膨，這是自 1994 年以來最為強硬的緊縮週期。

Novogratz 預估，不久的將來美國經濟會下滑，這將迫使聯準會從鷹派轉向鴿派，屆時比特幣漲勢可能將再次噴飛、奔向月球。

「月球」是炒幣人的應許之地，「奔向月球」(To the moon) 幾乎像是宗教的口號，存在幣圈投資人的心中，憧憬虛擬貨幣漲勢凌厲、奔向月球，飛往無垠太空。

Novogratz 週三堅持其長期看漲比特幣的觀點，堅信比特幣最終可能達到每枚 100 萬美元的水平。此前，他在 3 月預測，比特幣價格將在 5 年內將能達到 50 萬美元。

截稿前，比特幣在過去 24 小時內下跌 4.61%，暫報 43,197 美元，以太幣下滑 4.84%，暫報 3,177 美元。