幣圈大多頭：這可能是比特幣「奔向月球」的時間

幣圈大多頭：這可能是比特幣「奔向月球」的時間 (圖片：AFP)
幣圈大多頭：這可能是比特幣「奔向月球」的時間 (圖片：AFP)

美國邁阿密市週三 (6 日) 起舉辦為期 4 天的《比特幣 2022 大會》，Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 表示，一旦聯準會暫停鷹派舉措，比特幣漲勢可能將再次噴飛、奔向月球。

比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 週三提到，由於高通膨，主席鮑爾 (Jerome Powell) 領導的聯準會將在一段時間內保持非常鷹派，並可能很快將利率提高 50 個基點，不過，隨著經濟放緩和聯準會退後一步，將推助比特幣漲勢。

比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 看好比特幣後市 (圖片：AFP)
比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 看好比特幣後市 (圖片：AFP)

聯準會週三公布 3 月會議紀要顯示，華爾街週三迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要，內容提到，聯準會官員計劃透過大幅升息和每月至多 950 億美元的速度縮表，來冷卻居高不下的通膨，這是自 1994 年以來最為強硬的緊縮週期。

Novogratz 預估，不久的將來美國經濟會下滑，這將迫使聯準會從鷹派轉向鴿派，屆時比特幣漲勢可能將再次噴飛、奔向月球。

「月球」是炒幣人的應許之地，「奔向月球」(To the moon) 幾乎像是宗教的口號，存在幣圈投資人的心中，憧憬虛擬貨幣漲勢凌厲、奔向月球，飛往無垠太空。

Novogratz 週三堅持其長期看漲比特幣的觀點，堅信比特幣最終可能達到每枚 100 萬美元的水平。此前，他在 3 月預測，比特幣價格將在 5 年內將能達到 50 萬美元。

截稿前，比特幣在過去 24 小時內下跌 4.61%，暫報 43,197 美元，以太幣下滑 4.84%，暫報 3,177 美元。

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