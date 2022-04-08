Apple TV+周五起每周免費轉播兩場MLB球賽

從周五 (8 日) 開始，Apple TV+ 將每周播放兩場 MLB 比賽。

在大多數情況下，它類似於在傳統電視網上觀看球賽，但它附有一些額外功能，比如可以向 Siri 詢問球員統計數據或在 Apple Music 上收聽你最喜歡的球員出場歌曲。現在收看是免費的，不必支付每月 4.99 美元的 Apple TV+ 訂閱費用即可觀看。但蘋果 (AAPL-US) 最終的目的可能是向消費者銷售更多 iPhone。

蘋果首次涉足體育轉播領域的重大舉措，是其 Apple TV+ 更大戰略的一部分。從各方面來看，Apple TV+ 的訂戶遠少於 Netflix (NFLX-US)、Disney+ 和 HBO Max 等競爭同業。即使這些服務擁有的節目和電影可能一輩子都看不完，但 Apple TV+ 的片庫更小，而且是由人們精心策劃，而不是靠演算法。

雖然如果 AppleTV+ 的訂戶達到 Netflix 等級，蘋果內部也不會有人抱怨，但這並不是它的最終目標。蘋果的重點不是經過 Apple TV+ 等服務來爭取市占率。相反地，它們希望專注於質量。

這種實驗性作法正朝這方面進行。上個月，蘋果憑藉《樂動心旋律》(CODA) 獲得奧斯卡最佳影片，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》(Ted Lasso) 獲得了幾項艾美獎，包括出色的喜劇系列。與此同時，反烏托邦的職場影集《斷頭氣》(Severance) 今年異軍突起，評論家們贊不絕口，蘋果公司訂購了第 2 季。