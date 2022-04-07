Meta宣布今年不辦F8開發者大會 專注準備元宇宙項目

臉書母公司 Meta Platforms(FB-US) 宣布取消 2022 年的 F8 開發者大會，表示需要更多時間為下一個宏遠計畫做準備，即開發元宇宙 (Metaverse)。

這是 Meta 近三年來第二度取消開發者大會，因疫情因素，該公司在 2020 年取消活動，2021 年改以線上方式舉行。

Meta 周三 (6 日) 透過部落格文章表示，暫停舉行開發者大會，是為了讓公司能在網路領域翻開新的篇章，也就是打造元宇宙。

過去一年來，Meta 逐漸將重點放在元宇宙的構建上，甚至將公司名稱從 Facebook 改為 Meta，以宣示未來願景。

F8 開發者大會給予開發人員和企業機會，了解 Meta 的最新產品和創新開發，該公司去年在會議上公布多項訊息，像是更多樣化的商業應用，以及臉書、Messenger、Instagram 和 AR 等方面的功能更新。

儘管如此，Meta 仍將在 5 月 19 日舉行第一屆的虛擬對話會議，該項活動主要面向有興趣在 Meta 平台上建立服務的企業和開發人員，並於今年稍晚舉行年度 Connect 會議，分享其在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 和元宇宙相關產品的最新消息。