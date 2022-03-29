全球疫情升溫 馬斯克自爆無症狀感染

特斯拉執行長馬斯克週一 (28 日) 推文自爆再度染疫，不過是屬於「無症狀」感染。

馬斯克推文說：「新冠病毒是『忒修斯 (Theseus) 的病毒』，在它不再是新冠病毒之前，會改變基因多少次？我據稱又再次感染了 (嘆氣)，但幾乎沒有任何症狀。」

馬斯克自爆無症狀感染 (圖片：馬斯克推特)

馬斯克 2020 年 11 月也曾公開表示，他「極有可能」感染輕症的新冠肺炎，症狀為輕微感冒。不過當時他對病毒快篩檢測抱持存疑態度，他使用美國 Becton Dickinson 快速篩檢執行 4 次新冠肺炎檢測，卻在機器設備、試劑及護理師皆相同的情況下，出現 2 次陰性、2 次陽性的結果。

馬斯克週一宣布再次染疫之際，美國一些州新增確診數激增，主因是更具傳染力的 Omicron 亞變種「BA.2」出現。在過去幾週內，東北部和南部的幾個州的病例有所增加，紐約州、康乃狄克州、阿肯色州病例增加 20% 以上。

同時，中國也因為疫情升溫而宣布封城措施。中國上海週一 (28 日) 清晨展開「半封城」，所有企業被要求「封閉生產」，特斯拉上海超級工廠自 3 月 28 日起停工，計畫持續到週五 (4 月 1 日) 上午。

上海超級工廠停工將讓特斯拉產能受到多大的影響？特斯拉並未予以置評。華爾街分析師預測，2022 年第一季，特斯拉全球交車數可達約 320,000 輛，高於 2021 年第四季的 309,000 輛。特斯拉將於 4 月初公布 2022 年第一季交車報告。

特斯拉週一宣布有意再次執行拆股計畫，特斯拉 (TSLA-US) 週一暴漲 8.03% 至每股 1,091.84 美元。