NAND Flash二哥鎧俠新廠房開工動土 預計2023年落成

全球第二大 NAND 記憶體晶片製造商日本鎧俠 (Kioxia，原東芝記憶體)，周三 (6 日) 在日本岩手縣的北上工廠舉辦了全新「K2 廠房」的開工動土儀式，總投資額約 1 兆日圓，預計 2023 年完工，未來將投入 3D 快閃記憶體「BiCS FLASH」的生產。

鎧俠公司社長早坂伸夫，在開工動土儀式表示「記憶體容量的總需求，將持續以每年 3 成左右的步調增加。為因應需求，要大力提升生產能力。」

早坂伸夫在儀式結束後的記者會上提到，今後也將持續擴大北上工廠的生產能力，希望能和該公司最重要生產據點四日市工場抗衡。

K2 廠房坐落在 K1 廠房東側，建築物採用「免震工法」，將導入可再生能源的使用，生產系統也將靈活運用 AI 人工智慧，以進一步提升北上工廠的整體生產性、以及快閃記憶體產品的品質。

另外為因應北上工廠生產擴大所伴隨而來的人員增加，廠區內也將新蓋可容納約 2000 人的管理大樓，管理部門和技術部門都將進駐。

鎧俠為了在 K2 廠房實施共同投資，預定和美國威騰電子 (WDC-US) 進行協商。

鎧俠在 2022 年 3 月 23 日的新聞稿提到，今後在雲端服務、5G、物聯網、人工智慧、自動駕駛、元宇宙等的普及之下，預估中長期的快閃記憶體市場會進一步擴大。而 K2 廠房的興建將可提升最先進快閃記憶體產品的生產能力，有利該公司掌握商機。