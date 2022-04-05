記憶體利潤強 三星Q1營業利益估創2018年以來同期最佳

受記憶體晶片的強勁利潤支撐，分析師預期，三星電子 (Samsung Electronics) 第一季營業利益有望創下 2018 年同期以來的最佳表現。

三星電子將在本周四 (7 日) 公布第一季初步財報，Refinitiv SmartEstimate 訪調的 13 位分析師預期，營業利益估較去年同期增長 41%，至 13.3 兆韓元，創下 2018 年第一季以來最高。

上述分析師中，6 位分析師平均預期三星 Q1 晶片獲利達 7.6 兆韓元，較去年同期翻倍。

分析師表示，即使過去一年來，客戶為緩解供應鏈瓶頸而囤積晶片庫存，促使價格回落，Q1 晶片價格仍優於預期。

NH Investment & Securities 分析師 Doh Hyun-woo 說，資料中心帶來的穩定需求，加上晶片商支出保守，以及高階產品銷售限制記憶體價格跌勢等因素，使半導體部門獲得提振。

有 6 位分析師平均預期，三星行動業務獲利估達 4.04 兆韓元，略低於去年同期的 4.39 兆韓元，但高於 2017 年至 2020 年同期。

現代汽車證券 (Hyundai Motor Securities) 研究主管 Greg Roh 表示，三星最新旗艦智慧手機 Galaxy S22，第一季銷售量有望達約 800 萬部。

因應地緣政治情勢，以 30% 市占率在俄羅斯智慧手機市場排名第一的三星，本月初宣布停止向俄羅斯發貨。

Roh 表示，考慮到俄羅斯和烏克蘭僅占三星銷售比重的 2%，這部分可藉由其他地區的銷售所抵銷，因此暫停出貨不會有什麼影響。

儘管如此，對俄烏戰爭影響全球設備需求與晶片生產業務的擔憂，仍導致三星今年迄今股價跌約 12%。截稿前，三星電子周二在首爾股市盤中遊走在平盤，報每股 6.93 萬韓元。