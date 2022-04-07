〈財報〉記憶體需求穩健 三星Q1營收再締新高、營益年增五成

三星電子 (Samsung Electronics) 周四 (7 日) 公布初步財報，因穩健需求支撐記憶體價格，第一季營收料再寫歷史新高，營業利益較去年同期大增 50%，也是 2018 年以來同期最佳。

第一季營收初估為 77 兆韓元，年增 17.8%，高於 S&P Market Intelligence 預期的 74.9 兆韓元，連續兩季締造歷史紀錄。同期營業利益估為 14.1 兆韓元 (約 116 億美元)，年增 50%，高於 S&P Market Intelligence 預期的 13.5 兆韓元。

三星將在 4 月 28 日公布完整財報。

TrendForce 數據顯示，第一季 DRAM 價格下跌約 8%，NAND Flash 價格跌約 5% 至 10%。不過，TrendForce 認為，日本記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 和威騰電子 (Western Digital) 的原料污染事件，將帶動 NAND Falsh 價格上漲 5% 至 10%。

雖然價格下滑，分析師認為，強勁的需求、謹慎的投資支出以及有限的產能擴張，是三星營收表現優於預期的主要原因。

此外，韓元貶值也是三星實現穩健收益的另一項因素。根據南韓央行數據，第一季韓元兌美元平均匯價為 1205.29 韓元兌 1 美元，較一年前的平均水準下滑 8.1%。

然而，分析師預期，俄烏戰爭和通膨在內的總體經濟因素，可能削弱消費者信心，使三星的記憶體和智慧手機面臨銷售下滑風險。