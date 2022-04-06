日圓先生：日幣貶到130將讓日本央行警鈴大作

被譽為「日圓先生」的日本財政部前官員榊原英資表示，如果日圓繼續貶值並摜破 130 日圓兌 1 美元關卡，將觸動日本銀行 (BOJ，央行) 的警鈴。

截稿前，日圓在周三亞洲盤報 123.81 日圓兌 1 美元，約貶值 0.17%。

日圓雖然是避險貨幣，但在俄國入侵烏克蘭之後不升反貶，3 月兌美元共下滑逾 5%，凸顯日銀持續寬鬆，迥異於開始緊縮的其他國家。

榊原英資說，日圓當前水準不是問題，貶值主要反映美元的相對強勢，且市場預料日圓將繼續走貶，有一些人甚至預測會摜破 130 日圓兌 1 美元，「但如果日圓觸及 130、甚至貶破 130，就會帶來一些問題，日銀將警鈴大作。」

榊原英資曾任大藏省 (財政部) 國際事務次官，1990 年代多次干預匯市，而被稱為日圓先生，目前為印度經濟研究所 (IIES) 所長。

日銀總裁黑田東彥周二表示，日圓近期貶得「有些快」，但重申弱勢日圓整體而言對經濟有益。

渣打私人銀行固定收益、貨幣和商品策略部門主管 Manpreet Gill 說，目前情勢的確有助日銀實現通膨目標，但日圓疲軟主要來自美元的強勢，而 Fed 今年多次升息已經反映在市場價格上，因此日圓偏弱格局可能不會持續太久。

但 NatWest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 認為，日銀目前「處境艱難」，「他們擔心的不是特定價位，而是日圓貶值的速度，和此事可能在金融市場引發的波動。」