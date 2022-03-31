荷蘭合作銀行：日圓今年將突破125 但再貶幅度受限

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 的分析師表示，美元兌日圓可能會在今年晚些時候，再升至 125 關卡，但是由於市場已經消化了聯準會大幅升息的預期，因此接下來美元兌日圓再升值的幅度也會有限。

Rabobank 在最新報告中指出，本周短暫觸及 125 之後，獲利賣壓湧現，加上先前油價走軟，日本央行總裁黑田東彥和首相岸田文雄的會晤，均影響市場情緒，助日圓回升。

不過，報告認為，最近幾周推動美元兌日圓上漲的基本因素仍然存在。因此，日圓仍然脆弱。

與此同時，日本央行堅持長期債券殖利率接近零的目標，為此繼續購債，對日圓貶值帶來壓力。

日本央行周四 (31 日) 將發布未來 3 個月的債券購買計畫。除了本周特殊、無限量的購債操作和周三的加碼之外，央行也希望，投資者不再試圖推升 10 年期公債殖利率，到超過日本央行的容忍範圍。

一系列動作顯示，對黑田東彥來說，他更在意歷時已 5 年的政策框架是否會失去信譽，而非當前的日圓貶勢。儘管澳洲已經放棄了其殖利率曲線控制政策，日本央行將繼續堅持低利率。

Rabobank 認為，雖然利差支持美元兌日圓上漲，但是市場已經消化了聯準會大幅升息的消息面因素。如果美國短期利率難以進一步擴大，也意味著美元兌日圓的升勢將受限或減緩。

針對潛在的日本干預匯率猜測，Rabobank 預計，日本不太可能進行實際的外匯干預，但可能會考慮採取行動，影響投資者心理。整體來看，美元兌日圓可能在下半年來到 125 的區間。