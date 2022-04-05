世銀下修中國和亞太經濟成長預測 警告戰爭帶來長期挑戰

世界銀行 (World Bank) 下修 2022 年東亞和太平洋地區國內生產毛額 (GDP) 成長率預測至 5%，示警俄烏戰爭恐對區域增長帶來長期挑戰，中國的成長預測也遭調降。

世銀預期，今年東亞和太平洋地區 GDP 增長率為 5%，低於去年 10 月所估的 5.4%，並警告若情況惡化，成長率可能進一步放緩至 4%，主要反映中國經濟放緩、美國金融環境緊縮以及俄烏戰爭的影響。

根據世銀修訂後的基本預期，占東亞與太平洋地區產出近九成的中國，今年 GDP 估增長 5%，低於先前預估的 5.4%，其他地區與國家料增長 4.8%。最糟情境下，中國 GDP 估成長 4%，其他地區與國家料增長 4.2%。

圖為 2022 年東亞與太平洋地區經濟增長預期。橘為最差情境，黑為基本情境，藍為先前預期。 (圖：世界銀行)

印尼、菲律賓、馬來西亞和越南料增長 5% 至 6%，泰國估增長 2.9%，越南 GDP 增長率下修幅度之所以較大，主要與其對全球經濟衝擊曝險較高有關。

世銀警告，原本就深陷債務困境的企業，將面臨新一波供應和需求衝擊，此外，隨著物價上揚和購買力下滑，家庭實質收入將縮水，物價上漲也將限制央行政策寬鬆空間。

世銀表示，東亞和太平洋地區的貿易活動對俄烏兩國的直接依賴有限，但戰爭和制裁行動可能推高國際糧食和燃料價格，傷害消費者和經濟增長。

舉例來說，以日均收入 3.2 美元的貧窮線為基準，若穀物價格在一年中平均上漲 10%，菲律賓貧窮人口數可能上升一個百分點或增加 110 萬人。

世銀提出幾項建議，包含為家庭和企業提供針對性支持，幫助低收入族群與小型企業應付通膨壓力，以及對金融機構進行壓力測試，進行貿易政策改革等。

儘管如此，世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家 Aaditya Mattoo 表示，考慮到俄烏戰爭干擾全球大宗商品供應、增加金融壓力並打壓經濟增長，即使上述建議有助於緩解衝擊，東亞和太平洋地區仍將面臨長期挑戰。