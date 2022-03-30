日幣「黑田防線」失守 搶進日圓ETF時機

受到日本央行為了抑制利率上升，破天荒宣布持續數天的「連續性指定價格市場操作」，以無限額度的政府公債購買方案來壓低市場利率，市場聞訊後日幣一度貶破「黑田防線」的 125 關卡，單日貶幅創兩年最大；投資人可適時布局日圓 ETF。

日圓走勢有很大程度受到美元指數影響，尤其是兩國的利差關係。美國聯準會在 3 月 16 日的 FOMC 會議做出符合市場預期的升息一碼動作，而根據最新的 FedWatch Tool 顯示，接下來的 3 次 FOMC 會議升息兩碼機率最高，之後的三次會議則是每次升息一碼，2022 年升息 10 碼機率躍升至最高。

相較於聯準會的「鷹派」姿態，日本央行在 3 月 18 日宣布維持寬鬆貨幣政策，而為了抑制利率走高，更在日前宣布以 0.25% 的固定殖利率無限量購買 10 年期公債。市場預期美日利差將逐步擴大，帶動日圓大幅貶值，更一度貶至 125.1，創下 2015 年 8 月以來的新低。

儘管受到美國聯準會開始升息，以及日本持續寬鬆貨幣政策影響，美日利差將逐步擴大，不過匯率是相對的，除非有重大經濟變化，不然日圓兌美元走勢不會一直朝同個方向，因此給予投資人逢低操作空間。

根據統計，過去四次美國聯準會升息期間，日圓仍舊是有不錯的表現，以最近一次的升息期間來看 (2015~2018)，期間最大漲幅高達 47.39%，投資人可適時透過元大 S&P 日圓正 2 ETF(00706L-TW) 來進行投資。另外歷年來升息期間日圓波動都明顯加劇，以過去四次的升息期間，日圓高低震幅也都有超過 20% 以上，最大的振幅區間甚至來到 50.59%，投資人可看日圓兌美元的升貶，來操作期元大 S&P 日圓正 2。

因為日幣貶破「黑田防線」，也使得期元大 S&P 日圓正 2 ETF 成交量創下近一年新高， 更出現難得的連續數日溢價狀況，顯示投資人低接意願強烈，今天隨勢反彈。

元大投信提醒，期信槓桿 ETF 持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上槓桿 ETF 具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。