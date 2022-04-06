〈美股盤後〉股債雙殺！Fed釋快速縮表訊號 重傷那指費半

華爾街週二 (5 日) 瀰漫緊張情緒，聯準會 (Fed) 多位重要官員暗示聯準會最快下月縮表，而且力道相當猛烈，美國和歐盟即將宣布對俄羅斯的新一輪制裁，德銀預警美國經濟 2023 年將陷入衰退，在多項利空消息影響之下，美債走跌，科技股成重災區，美股回吐前一日漲幅，道瓊收黑逾 280 點，那指嚇跌 2.26%，費半重挫 4.53%，台積電 ADR 下滑逾 2%。

政經消息方面，聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行利率政策會議，聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 週二表示，聯準會最快可能在 5 月開始縮表，而且速度將比上次要快的多。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週二亦表態支持最快可能在 5 月啟動縮表。

德銀週二發布報告指出，聯準會即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，預測美國經濟將在 2023 年陷入經濟衰退，德銀成為最早預測美國經濟走向衰退的主要投行之一。

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 準備對俄羅斯祭出新一波制裁，包括禁止在該國進行所有新投資。歐盟委員會將提議逐步禁止俄羅斯煤炭入口，以及禁止大多數俄羅斯貨車和船隻進入歐盟，以回應俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

半導體方面，在中國封城和日本福島大地震影響半導體供給之下，3 月晶片交期略增至 26.6 週，再度創下新高，從微控制器 (MCU)、電源管理晶片到類比和記憶體晶片，大部分類型晶片的交付時間都更久了。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.93 例，死亡數突破 615 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，包括公用事業、醫療保健、必需消費品和房地產板塊。非必需消費品、資訊科技和能源股領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.55%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.98%；波音 (BA-US) 下跌 4.46%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.17%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.14%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.52%。

費半成分股哀鴻遍野。安森美 (ON-US) 大跌 6.53%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.43%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.22%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.97%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.17%；美光 (MU-US) 下跌 3.94%；AMD (AMD-US) 下跌 3.36%。

台股 ADR 全部血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。

企業新聞

蘋果宣布 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場，為期 5 天，今年開發者大會仍是以線上方式舉辦，並免費開放給全球開發者們參加，外界關注蘋果即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。不過，蘋果 (AAPL-US) 週二隨大盤收黑 1.89% 至每股 175.06 美元。

外界關注蘋果在 2022 年 WWDC 開發者大會揭曉 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能 (圖片：蘋果)

精神航空 (Spirit Airlines) 週二尾盤噴漲 22.43% 至每股 26.91 美元。外媒報導，美國廉價航空公司捷藍航空 (JetBlue Airways) 出價 36 億美元欲收購精神航空，捷藍航空的出價比邊疆航空 (Frontier Airlines) 在 2 月份提出的收購價高出約 40%。

推特 (TWTR-US) 上漲 2.00% 至每股 50.98 美元。推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事，而且只要馬斯克身居推特董事職位，他持有的推特股份將不得超過 14.9%。同時，馬斯克承諾要對推特進行「重大」改進。

華爾街分析

華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，在空頭回補的漲勢結束後，標普現在似乎陷入某種停滯的模式，該指數介於 4,500 和 4,600 之間。

花旗集團股票策略師 Robert Buckland 稱，總體而言，烏俄戰爭增加更多通膨的不確定性，特別是原物料價格。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 認為，美股週二收低可能不僅僅是一種下意識的反應，因為聯準會第二把交椅布蘭納德的縮表評論表明，聯準會正採取實際行動抑制通膨，華爾街對此認真看待。

聯準會週三將公布聯邦公開市場委員會會議紀錄，華爾街將有機會一窺聯準會將如何縮減其龐大的 9 兆美元資產負債表。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主