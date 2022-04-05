妖鎳事件青山脫困 英國監管單位宣布徹查LME

英國金屬交易所 (LME) 的鎳價格暴漲之際，中國青山控股的 30 萬噸鎳空單遭遇史詩級軋空，但 LME 最終不認帳讓大苦主青山全身而退，英國金融行為監管局 (FCA) 及英國央行 (BoE) 週一 (4 日) 質疑 LME 透明度，聯袂發布聲明表示將徹查到底。

聯合聲明提到，FCA 計劃審查 LME 管理鎳市場暫停和恢復的方法，擬委任具經驗人士檢討及匯報。英國央行與旗下的審慎監管局 (PRA) 則將聚焦鎳市場的有序恢復交易，對檢討報告予以考慮，以確定是否採取進一步行動及宣布未來採取的步驟。

PRA 及 FCA 將按監督流程與在市場持有鎳高部位的機構交流，評估在鎳市場期間有關機構的風險管理與治理情况。若調查人員認定 LME 有罪，這可能會導致潛在的罰款或後續措施。

妖鎳事件青山脫困

青山控股是全球最大的鎳出口企業，也是全球最大的不鏽鋼生產，自 2021 年以來，就開始累積 LME 鎳期貨的空頭部位，鎳期貨價格去年收於每噸 20,757 美元，但未料俄羅斯遭西方制裁後，鎳價開始瘋漲，鎳期貨價格 3 月 8 日來到歷史新高，即每噸 101,365 美元。

握有的 30 萬噸鎳空單的青山遭遇史詩級軋空，一夜損失數十億美元，甚至無法及時繳交保證金。

LME 似乎刻意袒護青山，宣布 3 月 8 日交易全數取消並暫停交易達一週時間 (圖片：特斯拉)

出人意料的是，LME 隨後宣布 3 月 8 日交易全數取消並暫停交易達一週時間，直到 3 月 16 日才推出有漲跌幅限制的交易新制，青山因此全身而退。

LME 似乎刻意袒護青山，取消 5000 筆鎳交易的舉動，這並未保持中立的舉措引發眾怒，各家經紀商、避險基金公司起聲撻伐 LME，甚至揚言要提告，英美數家媒體更呼籲英國監理單位介入調查。

週一倫敦交易時段，鎳期貨價格上漲 3.5% 至每噸 33,219 美元。