妖鎳事件青山脫困 英國監管單位宣布徹查LME

妖鎳事件青山脫困 英國監管單位宣布徹查LME (圖片：AFP)
妖鎳事件青山脫困 英國監管單位宣布徹查LME (圖片：AFP)

英國金屬交易所 (LME) 的鎳價格暴漲之際，中國青山控股的 30 萬噸鎳空單遭遇史詩級軋空，但 LME 最終不認帳讓大苦主青山全身而退，英國金融行為監管局 (FCA) 及英國央行 (BoE) 週一 (4 日) 質疑 LME 透明度，聯袂發布聲明表示將徹查到底。

聯合聲明提到，FCA 計劃審查 LME 管理鎳市場暫停和恢復的方法，擬委任具經驗人士檢討及匯報。英國央行與旗下的審慎監管局 (PRA) 則將聚焦鎳市場的有序恢復交易，對檢討報告予以考慮，以確定是否採取進一步行動及宣布未來採取的步驟。

PRA 及 FCA 將按監督流程與在市場持有鎳高部位的機構交流，評估在鎳市場期間有關機構的風險管理與治理情况。若調查人員認定 LME 有罪，這可能會導致潛在的罰款或後續措施。

妖鎳事件青山脫困

青山控股是全球最大的鎳出口企業，也是全球最大的不鏽鋼生產，自 2021 年以來，就開始累積 LME 鎳期貨的空頭部位，鎳期貨價格去年收於每噸 20,757 美元，但未料俄羅斯遭西方制裁後，鎳價開始瘋漲，鎳期貨價格 3 月 8 日來到歷史新高，即每噸 101,365 美元。

握有的 30 萬噸鎳空單的青山遭遇史詩級軋空，一夜損失數十億美元，甚至無法及時繳交保證金。

LME 似乎刻意袒護青山，宣布 3 月 8 日交易全數取消並暫停交易達一週時間 (圖片：特斯拉)
LME 似乎刻意袒護青山，宣布 3 月 8 日交易全數取消並暫停交易達一週時間 (圖片：特斯拉)

出人意料的是，LME 隨後宣布 3 月 8 日交易全數取消並暫停交易達一週時間，直到 3 月 16 日才推出有漲跌幅限制的交易新制，青山因此全身而退。

LME 似乎刻意袒護青山，取消 5000 筆鎳交易的舉動，這並未保持中立的舉措引發眾怒，各家經紀商、避險基金公司起聲撻伐 LME，甚至揚言要提告，英美數家媒體更呼籲英國監理單位介入調查。

週一倫敦交易時段，鎳期貨價格上漲 3.5% 至每噸 33,219 美元。

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