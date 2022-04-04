〈Q2產業景氣展望〉調升躉購費率效益顯 太陽能產業上下游共榮

台灣太陽能產業去年受各類成本飆漲干擾，安裝量不如預期，政府為因應建置成本上漲、刺激安裝量，罕見將今年躉購費率改為一年三期，且今年前兩期費率的低標高於去年前三季的 3.7994 元，也帶動台灣太陽能產業從模組、EPC 系統商等，今年獲利結構再優化。

太陽能多晶矽自前年下半年起上漲，到了去年下半年漲幅更驚人，連帶影響矽晶圓、電池等價格一路飆漲，而模組廠則因多數在出貨前半年就已簽訂合約，在下游不願承受成本增加下，多數業者營運表現受干擾。

不過，隨著綠能、減碳趨勢盛行，政府也有意將遞延的太陽光電安裝量補上，宣布去年 10-12 月的躉購費率可另外加成 0.2245 元，更在今年全面調升費率，讓各環節的太陽能業者得以轉嫁成本，產業也自去年第四季起全面復甦。

模組業者如元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW) 等，現今接單大多已排至今年下半年，各家產能稼動率滿載，市場也多看好，相關業者上半年營運可望再優於去年同期。

下游 EPC 系統商的業主也因在躉購費率調升下，對於工程成本上漲的接受意願大幅增加，系統商也與業主談定新一輪價格，預計今年第二季起，就可開始反映。