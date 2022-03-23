太陽能需求旺 台聚看Q2 EVA利差樂觀

台聚 (1304-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望後市，台聚表示，全球太陽能裝機需求強勁，上半年 EVA 報價可望逐步走揚，預期第二季利差較為樂觀，不過另一大 PE 產品，受到成本持續上漲壓抑，預估產品利差約與去年同期持平。

台聚副總經理吳銘宗表示，今年全球太陽能裝機量可望達到 240 GW，年增 33%，EVA 新增需求最高上看 30 萬噸。

其中，中國是全球最大的太陽能板製造大國，吳銘宗指出，去年中國對整體 EVA 需求 205.3 萬噸，太陽能就占 37%，約 75.85 萬噸，隨著太陽能裝機量持續增加，該比重還會逐年增高。

不過，EVA 供需仍有缺口，總經理王克舜指出，中國擴產中的太陽能 EVA 廠，今年投產數量仍跟不上需求，且 EVA 技術門檻高，廠商要切入至少需要 6 個月以上，預期供不應求狀況仍會延續，有利 EVA 報價逐步走揚。

吳銘宗指出，EVA 上漲的利差，要在第二季會較為顯著，他解釋，台聚高密度 EVA 原料包含乙烯與醋酸乙烯 (VAM)，其中 VAM 佔總製造成本約 3 成，目前報價處於高點，加上乙烯價格也走強，因此第一季 EVA 利差估將持平去年同期，第二季 EVA 報價上揚，利差較為樂觀。

PE 產品方面，吳銘宗表示，同樣受到乙烯飆漲影響，且該產品國際產量較多，利差相對較少，而台聚主要生產高質化產品，還是有獲利空間，今年 PE 產品獲利目標持平於去年。

至於與中國合資企業古雷煉化， 台聚表示，古雷去年底商轉，主要生產 EVA、環氧乙烷 (EO)、乙二醇 (EG) 等石化產品，產能 30 萬噸，今年年底將開始試產，明年貢獻營收。