聯邦集團投資全台最大漁電共生太陽能電廠 國際票券主辦聯貸

聯邦集團旗下轉投資之廷捷電力規劃於台南麻豆地區投資興建 160MW 漁電共生太陽能電廠專案，由國票金 (2889-TW) 旗下國際票券統籌主辦新台幣 75 億元聯合授信，於今 (29) 日完成簽約。

此案攜手長期專注於將太陽能串連 ESG 解決方案的微電能源，共同打造全台最大漁電共生太陽能電廠，以實際行動支持台灣綠能發展。

國際票券總經理邱彥郎表示，為推動綠色金融，國票積極提供客製化且多元的融資模式予業者，目前除了屋頂型、地面型及漁電共生電站授信，並積極跨入水力、陸域風機、儲能及地熱等綠能授信。

聯邦集團銀行總經理許維文表示，聯邦集團長期關注並致力於相關議題，除於去年 9 月發行聯邦綠卡外，更與微電能源合作開發太陽能電廠，預計總裝置容量至少 200MW，此次漁電共生太陽能電廠，不僅可藉由太陽能系統之建置，使土地利用更加多元、為台灣能源轉型盡一份力，並促進在地養殖漁業升級、增加地方就業機會，共創多贏局面。

微電能源董事長王愍廸表示，本案位於台南麻豆的漁電共生先行區，除了須符合環境要求，維持當地漁業原有價值，並增加魚塭收益和再生能源貢獻，也強化地方年輕人返鄉經營的意願，因此本案場具有指標性意義，另外，本案是屬於室內養殖型太陽能電廠模式，在電廠設計、建造、施工和維運的要求，較其他漁電共生模式的複雜度及成本都相對較高。微電能源具有國際級太陽能管理專長以及能源數據整合能力，相信能達成優化漁業產能跟發電效益的雙重目標。

國際票券亦推展企業發行連結永續指數免保證商業本票 (免保 FRCP)，110 年簽訂多筆連結 ESG 之 FRCP 契約，鼓勵企業將 ESG 議題列入核心營運策略，並從金流面引導企業經營永續發展。國票連續兩年獲頒光鐸獎，為極少數的金融業者之一，未來將持續發展綠能融資相關業務，並隨市場趨勢，提供領先創新的金融服務。

國際票券因為具有豐富太陽能電廠融資經驗，因此促成本聯貸案為票券公司主辦太陽能電廠聯貸案之首例，新光銀行、王道銀行共同主辦，中華票券、兆豐票券、玉山銀行及高雄銀行協辦，並由大中票券、台灣票券、大慶票券、安泰銀行參貸，合計 11 家金融機構共襄盛舉。