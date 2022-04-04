〈Q2產業景氣展望〉缺料問題漸緩 網通廠下半年營運可望增溫

網通廠受晶片短缺影響，營運遇逆風，展望後市，中磊 (5388-TW) 、智易 (3596-TW)、智邦 (2345-TW) 等網通廠擁 5G FWA、5G O-RAN、光纖寬頻升級等多動能，加上料況供給下半年出現曙光，各家營運可望回溫。

中磊表示，目前在手訂單已達明年第一季，直接供應電信商轉型逐漸發酵，現已為全球各大電信商策略技術夥伴，電信直接銷售比重已達八成，光纖設備、纜線數據機、無線設備、STB 數位機上盒、5G FWA CFE 等業務也已逐漸開始貢獻營收，預期今年毛利率可持平去年。

智易指出，今年營收仍有望雙位數成長，其中，歐美、亞太地區 5G 都有不錯的需求，FWA CPE 已有些出貨成績；光纖方面，歐洲 gigabit 計畫、美國基建案積極布建寬頻，都有助光纖寬頻設備需求成長。

合勤控 (3704-TW) 認為，上半年長短料加上運輸問題，營收持平去年同期，毛利率有壓，但下半年缺料可望緩解，營收、毛利率將逐步上揚，全年營收估雙位數成長，毛利率可維持過往平均 23-24% 水準。

明泰 (3380-TW) 則表示，受惠 5G、低軌道需求加持，今年營運將重拾成長，5G 產品佔比可望朝二位數前進，目前 5G RU 等新品目前在日本、台灣已認證出貨，5G FWA CPE 則開始在日本、歐洲認證出貨；至於 5G O-RAN 目前已通過證，將開始進軍國際市場。

樂天電信 5G RU 供應商台揚 (2314-TW) 說道，除了日本客戶外，O-RAN 相關設備有望在本月獲得美商 DISH 完成驗證測試，預計第二季開始出貨，帶動今年營運重返成長軌道。